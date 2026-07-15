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Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u finale Svetskog prvenstva, pošto je u Dalasu u polufinalu posle preokreta pobedila Englesku 2:1 (0:0).

Argentina će titulu prvaka sveta, osvojenu pre četiri godie u Kataru, 19. juna braniti protiv aktuelnog prvaka Evrope Španije, koja je u utorak u prvom polufinalu pobedila Francusku 2:0.

Na ulicama Buenos Arjesa - fešta!

Pogledajte atmosferu po plasmanu u finale Mundijala.

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Haos posle meča Argentine i Engleske  Izvor: Arena 1 Premium