Nezapamćeno slavlje na ulicama Buenos Ajresa.
FIFA WC 2026
NACIJA U TRANSU! ARGENTINA GORI! Slavlje bez kraja zbog finala Mundijala!
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Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u finale Svetskog prvenstva, pošto je u Dalasu u polufinalu posle preokreta pobedila Englesku 2:1 (0:0).
Argentina će titulu prvaka sveta, osvojenu pre četiri godie u Kataru, 19. juna braniti protiv aktuelnog prvaka Evrope Španije, koja je u utorak u prvom polufinalu pobedila Francusku 2:0.
Na ulicama Buenos Arjesa - fešta!
Pogledajte atmosferu po plasmanu u finale Mundijala.
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