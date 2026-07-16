HARI KEJN NEUTEŠAN: Slomljeni smo! Ovo je toliko bolno...
Kapiten fudbalske reprezentacije Engleske Hari Kejn rekao je da je ekipa dala sve od sebe na Svetskom prvenstvu i da je uvek blizu trofeja na velikim takmičenjima, ali da joj nedostaje poslednji korak u završnicama, posle eliminacije u polufinalu i poraza od Argentine.
"Imali smo mnogo dobrih trenutaka na ovom turniru, odigrali mnogo dobrih utakmica i stigli do još jednog polufinala. Stalno govorimo da kucamo na vrata velikog uspeha. Blizu smo, samo nam je potrebno da pronađemo tu poslednju kockicu mozaika koja nam nedostaje u samoj završnici turnira", rekao je Kejn posle utakmice za Bi-Bi-Si (BBC).
Fudbalska reprezentacija Engleske nije uspela da se plasira u finale Svetskog prvenstva, pošto je u polufinalu u Atlanti posle preokreta izgubila od branioca titule Argentine 1:2.
Engleska je povela golom koji je Entoni Gordon postigao u 55. minutu, a izjednačio je Enco Fernandes u 85. minutu. Pobedonosni gol postigao je Lautaro Martines u drugom minutu nadoknade vremena.
"Ovakvi turniri vas potpuno iscrpe zbog ogromnog napora, pritiska i mentalnog opterećenja. To smo pokazivali tokom svih šest ili sedam nedelja koje smo proveli zajedno, ali nam i dalje nedostaje taj poslednji deo", dodao je Kejn.
Kapiten je rekao da je igračima teško pao poraz jer su tokom takmičenja u SAD, Kanadi i Meksiku dali sve od sebe.
"Slomljeni smo. Žao mi je momaka, žao mi je svih, ekipe, stručnog štaba i navijača. Odigrali smo dobru utakmicu najvećim delom susreta. Kada smo poveli 1:0, kao da smo pokušali da sačuvamo rezultat, a na ovom nivou to jednostavno nije dovoljno. Zato je ovo toliko bolno, jer smo toliko naporno radili da bismo stigli dovde, a momci su dali i poslednji atom snage, krv, znoj i suze. Zato je posebno teško što smo stali tako blizu cilja", naveo je on.
Posle vođstva Engleska je imala problema u igri, prepustila je inicijativu Argentini, koja je stvarala šanse i napadala i preokrenula golovima u završnici.
"Mučili smo se da izvršimo pritisak na loptu. Posebno u prvom poluvremenu i na početku drugog dela dobro smo ih pritiskali, vršili veliki pritisak visoko na njihovoj polovini, što nam je omogućilo da osvajamo lopte i bolje kontrolišemo utakmicu", rekao je Kejn.
"Posle gola, bilo da su oni ubacili više igrača u napad ili da mi nismo uspevali da ispratimo njihove igrače jedan na jedan, usledio je talas za talasom njihovih napada. ;Momci su se bacali u blokove, ali na kraju to jednostavno nije bilo dovoljno", dodao je on.
Kejn je rekao da su igrači uvek spremni za svaki trenutak utakmice.
"Kada smo poveli, poruka je bila da nastavimo i pokušamo da postignemo još jedan gol. Kada su oni postigli dva gola, pokušali smo da pronađemo način da se vratimo u meč, ali nismo uspeli da ponovo preuzmemo momentum utakmice", rekao je Kejn.