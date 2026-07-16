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Kapiten fudbalske reprezentacije Engleske Hari Kejn rekao je da je ekipa dala sve od sebe na Svetskom prvenstvu i da je uvek blizu trofeja na velikim takmičenjima, ali da joj nedostaje poslednji korak u završnicama, posle eliminacije u polufinalu i poraza od Argentine.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Imali smo mnogo dobrih trenutaka na ovom turniru, odigrali mnogo dobrih utakmica i stigli do još jednog polufinala. Stalno govorimo da kucamo na vrata velikog uspeha. Blizu smo, samo nam je potrebno da pronađemo tu poslednju kockicu mozaika koja nam nedostaje u samoj završnici turnira", rekao je Kejn posle utakmice za Bi-Bi-Si (BBC).

Fudbalska reprezentacija Engleske nije uspela da se plasira u finale Svetskog prvenstva, pošto je u polufinalu u Atlanti posle preokreta izgubila od branioca titule Argentine 1:2.

Engleska je povela golom koji je Entoni Gordon postigao u 55. minutu, a izjednačio je Enco Fernandes u 85. minutu. Pobedonosni gol postigao je Lautaro Martines u drugom minutu nadoknade vremena.

"Ovakvi turniri vas potpuno iscrpe zbog ogromnog napora, pritiska i mentalnog opterećenja. To smo pokazivali tokom svih šest ili sedam nedelja koje smo proveli zajedno, ali nam i dalje nedostaje taj poslednji deo", dodao je Kejn.

Kapiten je rekao da je igračima teško pao poraz jer su tokom takmičenja u SAD, Kanadi i Meksiku dali sve od sebe.

"Slomljeni smo. Žao mi je momaka, žao mi je svih, ekipe, stručnog štaba i navijača. Odigrali smo dobru utakmicu najvećim delom susreta. Kada smo poveli 1:0, kao da smo pokušali da sačuvamo rezultat, a na ovom nivou to jednostavno nije dovoljno. Zato je ovo toliko bolno, jer smo toliko naporno radili da bismo stigli dovde, a momci su dali i poslednji atom snage, krv, znoj i suze. Zato je posebno teško što smo stali tako blizu cilja", naveo je on.

Posle vođstva Engleska je imala problema u igri, prepustila je inicijativu Argentini, koja je stvarala šanse i napadala i preokrenula golovima u završnici.

"Mučili smo se da izvršimo pritisak na loptu. Posebno u prvom poluvremenu i na početku drugog dela dobro smo ih pritiskali, vršili veliki pritisak visoko na njihovoj polovini, što nam je omogućilo da osvajamo lopte i bolje kontrolišemo utakmicu", rekao je Kejn.

"Posle gola, bilo da su oni ubacili više igrača u napad ili da mi nismo uspevali da ispratimo njihove igrače jedan na jedan, usledio je talas za talasom njihovih napada. ;Momci su se bacali u blokove, ali na kraju to jednostavno nije bilo dovoljno", dodao je on.

Kejn je rekao da su igrači uvek spremni za svaki trenutak utakmice.