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Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni rekao je da je njegova ekipa posebna i da će dati sve od sebe da odbrani titulu svetskog šampiona, nakon plasmana u finale i pobede protiv Engleske.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Nemam reči, zaista nemam reči. Ovo je ogromna radost za našu zemlju i naš narod. Pre neki dan sam rekao da ova grupa nikada ne prestaje da me iznenađuje. I iskreno kažem, pokušaćemo da osvojimo titulu, ostavićemo srce na terenu, ali posle ovoga je veoma teško ljudima objasniti šta ovi igrači pokazuju. To je neverovatno", rekao je Skaloni, preneli su britanski mediji.

Branilac titule fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u finale Svetskog prvenstva, pošto je u polufinalu u Atlanti posle velikog preokreta pobedila Englesku 2:1.

Engleska je povela golom koji je Entoni Gordon postigao u 55. minutu, a izjednačio je Enco Fernandes u 85. minutu. Pobedonosni gol postigao je Lautaro Martines u drugom minutu nadoknade vremena.

"Mi smo posebni, zaista. I to ne govorim iz arogancije, već iz srca. Mi smo posebni. Naši navijači su nas danas nosili do pobede i zbog toga sam im neizmerno zahvalan", naveo je Skaloni.

Argentina će u finalu u nedelju u Nju Džersiju od 21 čas igrati protiv Španije.