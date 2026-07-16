Slušaj vest

Argentinski fudbaler Lautaro Martines rekao je da je sanjao da će postići gol u večerašnjoj utakmici protiv Engleske i da je njegova ekipa u tom polufinalnom duelu Svetskog prvenstva pokazala od čega je satkana.

"Sanjao sam taj gol, kunem se. Rekao sam Aleksisu (Makalisteru) da ću postići gol. Zaista sam mu to rekao. Rekao sam i Fakundu Medini na klupi da ću ući u igru i doneti pobedu. I upravo se tako dogodilo. Enco (Fernandes) je takođe postigao sjajan gol", rekao je Martines, preneli su britanski mediji.

Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Branilac titule fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u finale Svetskog prvenstva, pošto je u polufinalu u Atlanti posle velikog preokreta pobedila Englesku 2:1.

Engleska je povela golom koji je Entoni Gordon postigao u 55. minutu, a izjednačio je Enco Fernandes u 85. minutu. Pobedonosni gol postigao je Lautaro Martines u drugom minutu nadoknade vremena.

"Sada, kada sam se malo smirio, mogu da kažem da ovaj tim iznova pokazuje od čega je satkan. Englezi su se umorili. Pritiskali su nas 60 minuta, a posle toga više nisu imali snage. Povukli su se, što nam je dalo više mira u organizaciji igre. Raširili smo igru po terenu i na kraju postigli dva gola. Posle tri i po godine ponovo ćemo igrati u finalu Svetskog prvenstva", naveo je Martines.

Argentina će braniti titulu u finalu Svetskog prvenstva protiv evropskog prvaka Španije u nedelju od 21 čas u Nju Džersiju.

Ne propustiteFIFA WC 2026FUDBAL SE VRAĆA KUĆI: Argentina ponovo kobna za Englesku! Gaučosi posle epskog preokreta na pogon Lionela Mesija izborili finale protiv Španije
Mundijal 2026, Engleska, Argentina
FIFA WC 2026ARGENTINA U 7 MINUTA OKRENULA ENGLESKU ZA FINALE MUNDIJALA: Pogledajte golove kojim su Mesi i društvo zakazali spektakl sa Španijom
Mundijal 2026, Engleska, Argentina
FIFA WC 2026RADE BOGDANOVIĆ SE OBRUŠIO NA JEDNU OSOBU: Englezi su prokleti! On ih je sahranio
Rade Bogdanović
FIFA WC 2026NACIJA U TRANSU! ARGENTINA GORI! Slavlje bez kraja zbog finala Mundijala!
Argentina

00:57
Mundijal - Navijači Argentine napravili ludnicu Izvor: Drustvene mreže