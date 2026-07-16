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Argentinski fudbaler Lautaro Martines rekao je da je sanjao da će postići gol u večerašnjoj utakmici protiv Engleske i da je njegova ekipa u tom polufinalnom duelu Svetskog prvenstva pokazala od čega je satkana.

"Sanjao sam taj gol, kunem se. Rekao sam Aleksisu (Makalisteru) da ću postići gol. Zaista sam mu to rekao. Rekao sam i Fakundu Medini na klupi da ću ući u igru i doneti pobedu. I upravo se tako dogodilo. Enco (Fernandes) je takođe postigao sjajan gol", rekao je Martines, preneli su britanski mediji.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Branilac titule fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u finale Svetskog prvenstva, pošto je u polufinalu u Atlanti posle velikog preokreta pobedila Englesku 2:1.

Engleska je povela golom koji je Entoni Gordon postigao u 55. minutu, a izjednačio je Enco Fernandes u 85. minutu. Pobedonosni gol postigao je Lautaro Martines u drugom minutu nadoknade vremena.

"Sada, kada sam se malo smirio, mogu da kažem da ovaj tim iznova pokazuje od čega je satkan. Englezi su se umorili. Pritiskali su nas 60 minuta, a posle toga više nisu imali snage. Povukli su se, što nam je dalo više mira u organizaciji igre. Raširili smo igru po terenu i na kraju postigli dva gola. Posle tri i po godine ponovo ćemo igrati u finalu Svetskog prvenstva", naveo je Martines.

Argentina će braniti titulu u finalu Svetskog prvenstva protiv evropskog prvaka Španije u nedelju od 21 čas u Nju Džersiju.