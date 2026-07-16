Po okončanju susreta Engleske i Argentine došlo je do ozbiljnog incidenta...
FIFA WC 2026
BELINGEM NAPRAVIO OPŠTI HAOS - ŽESTOK SKANDAL PO ZAVRŠETKU MEČA! Englez prišao s leđa i OPALIO Argentinca po glavi! Kamere sve zabeležile!
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Poslednji zvižduk američkog sudije Ismaila Elfata označio je početak radosti fudbalera Argentine i početak besa Engleza na drugoj strani.
Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Argentina je savladala Englesku sa 2:1 i plasirala se u finale Mundijala.
Utakmica ove dve zemlje, koja je više od igre, donela je dosta tenzije i nervoze na obe strane. Sve je kulminiralo po zavšetku meča kada se u više situacija videlo naguravanje igrača dve ekipe.
Međutim, pravi haos je nastao kada je Džud Belingem prišao s leđa i udario Valentina Barka. Sve to su zabeležile kamere.
Pogledajte i kako je taj sraman potez Belingema izgledao iz drugog ugla.
Argentina u nedelju od 21 čas po srpskom vremenu igra za titulu protiv Španije. Dan ranije od 23 časa za treće mesto igraju Francuska i Engleska.
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