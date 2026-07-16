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Poslednji zvižduk američkog sudije Ismaila Elfata označio je početak radosti fudbalera Argentine i početak besa Engleza na drugoj strani.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Argentina je savladala Englesku sa 2:1 i plasirala se u finale Mundijala.

Utakmica ove dve zemlje, koja je više od igre, donela je dosta tenzije i nervoze na obe strane. Sve je kulminiralo po zavšetku meča kada se u više situacija videlo naguravanje igrača dve ekipe.

Međutim, pravi haos je nastao kada je Džud Belingem prišao s leđa i udario Valentina Barka. Sve to su zabeležile kamere.

00:59 Haos posle meča Argentine i Engleske Izvor: Arena 1 Premium

Pogledajte i kako je taj sraman potez Belingema izgledao iz drugog ugla.

Argentina u nedelju od 21 čas po srpskom vremenu igra za titulu protiv Španije. Dan ranije od 23 časa za treće mesto igraju Francuska i Engleska.