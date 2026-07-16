REAKCIJA SELEKTORA ARGENTINE OBILAZI PLANETU: Malo je reći da su svi šokirani! Gol za finale, a on...
"La Skaloneta", nadimak je koji su navijači Argentine dodelili svom nacionalnom timu od dolaska Lionela Skalonija za selektora.
Nije ni čudo da ga Argentinci obožavaju pošto je od 2018. godine, kada je seo na užarenu klubu "Gaučosa" osvojio jedno svetsko prvenstvo (2022) i dva prvenstva Južne Amerike (2021 i 2024).
Skaloni će Argentincima biti u prilici da osvoji i drugo svetsko prvenstvo. Argentina je savladala Englesku u polufinalu i plasirala se u finale u kome će se boriti za titulu protiv Španije.
"La Skaloneta" je do trijumfa došla posle preokreta i golom Lautara Martinesa u drugom minutu zaustavnog vremena.
Kamere su snimile trenutak kada je napadač Intera postigao gol na asistenciju Mesija.
I malo je reći da su svi šokirani.
Lionel je ostao prilično suzdržan, iako je poznato da su Argentinci veoma temperamentni. Ostao je smiren, očima uperenim ka terenu, svestan da u tom trenutku još ništa nije gotovo i da ima da se igra još bar 7-8 minuta.
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