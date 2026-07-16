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"La Skaloneta", nadimak je koji su navijači Argentine dodelili svom nacionalnom timu od dolaska Lionela Skalonija za selektora.

Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Nije ni čudo da ga Argentinci obožavaju pošto je od 2018. godine, kada je seo na užarenu klubu "Gaučosa" osvojio jedno svetsko prvenstvo (2022) i dva prvenstva Južne Amerike (2021 i 2024).

Skaloni će Argentincima biti u prilici da osvoji i drugo svetsko prvenstvo. Argentina je savladala Englesku u polufinalu i plasirala se u finale u kome će se boriti za titulu protiv Španije.

"La Skaloneta" je do trijumfa došla posle preokreta i golom Lautara Martinesa u drugom minutu zaustavnog vremena.

Kamere su snimile trenutak kada je napadač Intera postigao gol na asistenciju Mesija.

I malo je reći da su svi šokirani.

 Lionel je ostao prilično suzdržan, iako je poznato da su Argentinci veoma temperamentni. Ostao je smiren, očima uperenim ka terenu, svestan da u tom trenutku još ništa nije gotovo i da ima da se igra još bar 7-8 minuta.

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Haos posle meča Argentine i Engleske  Izvor: Arena 1 Premium