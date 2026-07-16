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Velika bura podigla se među engleskim navijačima nakon dramatične završnice polufinala Mundijala, u kojem je Argentina preokretom slavila sa 2:1 i obezbedila plasman u finale.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je Engleska stigla do prednosti preko Entonija Gordona, argentinska reprezentacija je u samom finišu meča režirala potpuni preokret. Prvo je Enco Fernandes doneo izjednačenje, da bi u sudijskoj nadoknadi Lautaro Martinez zatresao mrežu za pobedu i doneo ogroman uspeh aktuelnim prvacima sveta. Ipak, pažnju javnosti i gnev engleskih navijača privukla je situacija koja je prethodila pobedonosnom pogotku Argentine.

Trenutak odluke pod lupom javnosti

Svega nekoliko sekundi pre nego što su Argentinci krenuli u ključni napad, Lionel Mesi se našao u duelu sa Spensom. Defanzivac Engleske je posle tog kontakta počeo da hramlje, a navijači su uvereni da mu je Mesi nagazio stopalo i da je arbitar morao da signalizira prekršaj.

Uprkos tome, igra se nije zaustavljala. Sa vidnim poteškoćama u kretanju, Spens je pokušao da isprati akciju u kojoj je Mesi centrirao, a Lautaro Martinez udarcem glavom doneo trijumf svojoj selekciji.

Gnevni navijači Engleske odmah su preplavili društvene mreže komentarima:

"Pokradeni smo! Zašto se VAR nije uključio? Ovo se dogodilo samo pet sekundi pre gola!"

"Mesi ga je nagazio, Spens je nakon toga počeo da hramlje i više nije mogao normalno da igra u odbrani. Kako niko nije pogledao tu situaciju?"

Gnev zbog režije i odluke sudija

Dodatno ulje na vatru dolila je činjenica da sporna situacija tokom televizijskog prenosa nije prikazana iz više različitih uglova. Ubrzo su se na mrežama pojavili usporeni snimci ovog duela, uz glasne tvrdnje da je pogodak Argentine morao biti poništen.

Međutim, sudijska trojka je procenila da u ovom duelu nije bilo elemenata za faul. Argentina je na taj način rezervisala kartu za veliko finale, dok će Englezima ostati da analiziraju sitnice koje su ih ponovo udaljile od prve utakmice za svetsku titulu još od istorijske 1966. godine.

Belingemov skandal

Poslednji zvižduk američkog sudije Ismaila Elfata označio je početak radosti fudbalera Argentine i početak besa Engleza na drugoj strani.

Pravi haos je nastao kada je Džud Belingem prišao s leđa i udario Valentina Barka. Sve to su zabeležile kamere.

00:59 Haos posle meča Argentine i Engleske Izvor: Arena 1 Premium

Pogledajte i kako je taj sraman potez Belingema izgledao iz drugog ugla.

Argentinci mogu da budu kažnjeni

Pobeda Argentine nad Engleskom u polufinalu Mundijala prerasla je u potpuni haos tokom slavlja. Fudbaleri Argentine su, naime, na terenu razvili politički transparent sa natpisom "Las Malvinas Son Argentinas" (Malvini su argentinski).

Foto: Ricardo Nogueira / Zuma Press / Profimedia

Suverenitet nad Foklandskim ostrvima (u Argentini poznatim kao Malvini), koja su britanska prekomorska teritorija, i dalje je predmet oštrog spora između ove dve države. Oko pomenutog arhipelaga dve nacije su 1982. godine vodile i rat, u kojem je život izgubilo 255 britanskih i 649 argentinskih vojnika. Sukob se završio pobedom Velike Britanije, koja i danas upravlja ovom teritorijom.

Istorija kazni i stroga pravila FIFA

Ovo nije prvi put da igrači Argentine koriste transparente sa identičnom porukom kako bi iskazali svoj stav. Mnogi u ovoj južnoameričkoj zemlji tvrde da su ostrva nasledili još 1816. godine. Ipak, zbog ovakvih političkih poruka u prošlosti, FIFA je već kažnjavala Argentince sa 38.000 australijskih dolara.

Pravilnik krovne fudbalske organizacije izričito zabranjuje bilo kakve političke poruke, bez obzira na to da li se nalaze na transparentima, zastavama, odeći, lecima ili drugim rekvizitima navijača i sportista. Izvesno je da Fudbalski savez Argentine sada čeka nova kazna zbog političkog istupa ekipe posle meča.

Nacionalni naboj bio je vidljiv i pre samog susreta. Potpredsednica Argentine Viktorija Viljaruel oglasila se na društvenoj mreži X pre utakmice:

"Ovo nije samo još jedna obična utakmica. Neću da budem politički korektna niti hladnokrvna; protiv Engleza je uvek nešto više. To su Malvini, to je Diego, to je Leovo poslednje (prvenstvo) i to je zaustavljanje osvajača."

Na terenu, selektor Engleske Tomas Tuhel platio je ceh pokušaju da se odbrani i "parkira autobus" nakon što je Entoni Gordon postigao gol u 55. minutu.

"Osetili smo krv u vodi i krenuli smo na sve ili ništa", prokomentarisao je selektor Argentine Lionel Skaloni.

1/4 Vidi galeriju Lionel Skaloni Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Suze veterana i slavlje pored Mesijevog kipa

Emocije su preplavile zemlju. U gradu Kilmesu, u provinciji Buenos Ajres, organizovano je zajedničko gledanje utakmice za veterane Foklandskog rata. Među njima je bio i 74-godišnji veteran Huan Karlos Salinas, koji je kroz suze jedva uspeo da izusti:

"Ovo je za nas... nešto ogromno!"

Istovremeno, na jugu zemlje, u provinciji Neuken (mesto Kutral Ko), oko 300 meštana pratilo je prenos pored tek postavljene statue Lionela Mesija visoke 26 metara. Kada se oglasila poslednja sudijska pištaljka, usledio je delirijum.

"Bila je to pobeda kroz patnju", izjavio je 32-godišnji Lukas Romero, koji je stajao sa svojom nasmejanom suprugom.

On je rukom pokazao ka kolosalnom spomeniku:

"Ovo je lepo priznanje za sve što je Mesi uradio."

Ulice Buenos Ajresa, koje su tokom utakmice bile potpuno prazne, odjednom su preplavili navijači sa zastavama, pesmom i zvucima automobilskih sirena.

"Ovde se ne radi samo o fudbalu, već o pobedi nad zemljom koja nam je slomila srca", objasnila je 40-godišnja Marija Bertero, podsećajući na ratna dešavanja:

"Srce me i dalje boli za svim onim mladim momcima koji su poslati u smrt."

Pobedu je kod prijatelja slavio i 49-godišnji univerzitetski profesor Marijano Gečik.

"Preplavljen sam emocijama. Još jednom, reč je o vaskrsnuću, otpornosti i čistoj upornosti; zaista zaslužujemo svoje mesto u finalu Svetskog prvenstva", ponosan je Gečik.

U samom centru prestonice, duž Avenije 9. jul, orilo se: "Za Malvine, za Diega, za Leov poslednji (turnir)!"

Masa je neumorno skakala uz čuvenu višedecenijsku navijačku pesmu:"El que no salta es un ingles", čije je značenje "Ko ne skače, taj je Englez".

Šta kaže slovo zakona: FIFA i IFAB pravila

Međunarodni bord fudbalskih asocijacija (IFAB), koji je zadužen za donošenje fudbalskih pravila, ima rigorozne i jasne odredbe o pokazivanju političkih simbola, slogana i zastava, koje deli i FIFA.

U pravilniku IFAB-a se navodi:

"Oprema ne sme na sebi imati nikakve političke, verske ili lične slogane, izjave ili slike. Igrači ne smeju pokazivati podmajice koje prikazuju političke, verske, lične slogane, izjave ili slike, niti reklame koje ne predstavljaju logo proizvođača. Za svaki prekršaj, igrač i/ili tim biće sankcionisani od strane organizatora takmičenja, nacionalnog fudbalskog saveza ili od strane FIFA."

Uobičajeni protokol nalaže da FIFA sačeka zvanične izveštaje delegata i službenih lica sa utakmice pre pokretanja postupka. Nakon analize tih dokumenata, doneće se odluka o daljim koracima, a vremenski rok za to nije unapred definisan. FIFA je već kontaktirana za komentar ovim povodom.

Ukoliko se potvrdi politički karakter spornog transparenta, to će se tretirati i kao direktno kršenje FIFA kodeksa o ponašanju na stadionima i može da dođe do drakonske kazne.

U FIFA listi zabranjenih predmeta jasno stoji:

"Zabranjeni su svi materijali, uključujući, ali ne ograničavajući se na transparente, zastave, letke, odeći i druge rekvizite koji su političke, uvredljive i/ili diskriminatorne prirode, a koji sadrže reči, simbole ili bilo koje druge atribute usmerene na diskriminaciju bilo koje vrste protiv neke zemlje, privatnog lica ili grupe na osnovu rase, boje kože, etničke pripadnosti, nacionalnog ili socijalnog porekla, rodnog identiteta i izražavanja, invaliditeta, jezika, vere, političkog ili bilo kog drugog mišljenja, rođenja, bogatstva ili bilo kog drugog statusa, seksualne orijentacije ili po bilo kom drugom osnovu."

Kao primer stroge primene pravila navodi se i sudski proces iz Los Anđelesa održan u junu, kada je pred samo Svetsko prvenstvo sudskom odlukom potvrđena FIFA zabrana isticanja iranskih zastava iz perioda pre revolucije.

Tuhel na žestokom udaru

Dok Argentina slavi plasman u veliko finale, ostrvski mediji od srede uveče prst upiru u samo jednog krivca za pretrpljeni bol. Njegovo ime je Tomas Tuhel.

1/6 Vidi galeriju Tomas Tuhel na meču Engleska - Argentina Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Markus Fischer / imago sportfotodienst / Profimedia, Victor Monteiro / Zuma Press / Profimedia

Nema sumnje da reprezentativci Engleske nisu oka sklopili nakon bolnog poraza u polufinalu od Argentine. Dežurni krivac za krah Gordog Albiona, prema pisanju nemilosrdnih medija u domovini fudbala, jeste isključivo selektor Tomas Tuhel.

Ostrvo na nogama: "Čist kukavičluk" i strah od pobede

Skoro sve analize engleskih sportskih redakcija svode se na isti zaključak: Tomas Tuhel je u trenutku kada je njegova ekipa vodila potpuno izgubio poverenje u sopstvene igrače.

The Independent je izašao sa oštrim naslovom na naslovnoj strani:

"Tomas Tuhel je izgubio živce, a njegov čist kukavičluk ugasio je engleski san o Svetskom prvenstvu."

U njihovom tekstu se odluke o defanzivnim izmenama nazivaju potpuno neshvatljivim, posebno kada se uzme u obzir da je Nemac postavljen na funkciju upravo zbog svoje taktičke odvažnosti i autoriteta u prelomnim utakmicama.

The Guardian navodi da je na terenu viđena jasna namera Argentine naspram Tuhelovog straha. Autor ističe da su se Englezi, umesto da nastave sa igrom koja im je donela prednost nakon Gordonovog pogotka, potpuno povukli i opredelili za klasičan bunker.

The Times povlači paralelu između ovog debakla i trauma iz ere Gereta Sautgejta. Iako je Tuhel angažovan kako bi u tim usadio pobednički mentalitet, u ključnom momentu je posegao za istim onim defanzivnim šablonom koji je obeležio prethodne neuspehe.

The Sun je celu situaciju efektno opisao igrom reči "Lost his Tuch?" (Izgubio dodir/stisak?), prenoseći oštre reakcije Vejna Runija i drugih stručnih konsultanata koji smatraju da je Engleska defanzivom sama sebi presudila.

Legende bez milosti za BBC: "Ovo je trenerska katastrofa!"

Iako je Engleska tokom turnira pokazala karakter i uspevala da preokrene rezultate protiv DR Konga u osmini i Norveške u četvrtfinalu, polufinale je ogolilo sve mane.

Nekadašnji kapiten nacionalnog tima, Alan Širer, slikovito je objasnio razliku za BBC Sport:

"Razlika je u tome što kada se grčevito branite protiv Norveške ili Meksika (u osmini finala), oni nemaju kvalitet koji ima ova reprezentacija Argentine u smislu umeća sa loptom i sposobnosti da vas kazne."

Utakmica je delovala rešeno kada je Gordon, desetak minuta po početku drugog poluvremena, doneo prednost Englezima i bacio navijače u trans. Međutim, tada nastupa neshvatljivo povlačenje.

Nekadašnji osvajač Premijer lige sa Blekburnom, Kris Saton, bio je izuzetno direktan u programu BBC Radio 5 Live:

"Činjenica da je Engleska povela, a zatim praktično prepustila inicijativu Argentini... To je bila trenerska katastrofa Tomasa Tuhela. Ne možete očekivati da se branite 30 minuta protiv kvaliteta koji je Argentina imala. Što se mene tiče, sva krivica je na treneru. On je napravio izmene. Bio je negativan, tako da je pitanje koje ću postaviti: "Kako možete verovati Tomasu Tuhelu da će voditi ovaj tim napred?"

Mesi kaznio pasivnost Engleza

Za gubitak karte za finale u sredu uveče Englezi ne mogu kriviti nikog drugog osim sebe. Legendarni čuvar mreže Džo Hart smatra da je razlika u klasi i mentalitetu bila očigledna:

"Norveška i Meksiko su paničili protiv Engleske. Nisam video ni trunku panike kod te argentinske ekipe. Video sam veru, video sam kako shvataju da mogu da oslobode velikog Lionela Mesija u praznom prostoru, i pretrčali su celu Englesku."

Kada je u sudijskoj nadoknadi uveo napadački tandem Rašford-Toni, Tuhel je već povukao prekasne i nedovoljne poteze.

Bivši as Mančester junajteda Vejn Runi zaključio je u pesimističnom tonu:

"Imao sam osećaj, s obzirom na izmene koje smo napravili pri rezultatu 1:0, da ako Argentina postigne gol nećemo ni stići do produžetaka."

Mesi piše istoriju

Još jednom je Lionel Mesi praktično dokazao da su godine za njega tek obična brojka na papiru. Nakon spektakularnog preokreta protiv Engleske, Argentina je obezbedila kartu za novo finale Mundijala, a njen legendarni vođa nalazi se pred ostvarenjem podviga koji nikada ranije nije viđen u svetu fudbala.

Istorija se piše u nedelju: Prvi sa tri finala od prvog minuta

Ako se u nedelju nađe na terenu od prvog sudijskog zvižduka protiv Španije, Mesi će se zlatnim slovima upisati u istoriju kao jedini igrač koji je počeo tri različita finala Svetskog prvenstva. Tokom čitavog veka igranja Mundijala, mnogi fudbalski velikani stizali su do same završnice, ali nijedan od njih nije tri puta predvodio svoj nacionalni tim kao starter i apsolutni lider.

Podsetimo, Mesi je svoj debi u finalima imao 2014. godine u Brazilu, kada je Nemačka nakon produžetaka srušila snove Argentine. Ipak, osam godina kasnije u Kataru, dočekao je svoj trenutak slave i podigao jedini pehar koji mu je nedostajao, savladavši Francusku u triler završnici nakon penala.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču Engleska - Argentina Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Statistika koja ostavlja bez daha

Legendarni Argentinac u svojoj 39. godini i dalje nosi aktuelne svetske prvake. Na ovom šampionatu već je zabeležio fantastičan učinak od osam golova i četiri asistencije, dokazavši da je i dalje glavna karika u mašineriji Lionela Skalonija.

Zato predstojeći duel sa Španijom neće biti samo jednostavna bitka za trofej "boginje", već istorijski trenutak u kojem Mesi može ispisati najsjajnije stranice fudbalske istorije. Bez obzira na krajnji rezultat, kapiten Argentine će još jednom pomeriti granice i zacementirati svoj status najvećeg svih vremena. Samim izlaskom na teren u finalnom meču, Lionel Mesi postaće tek drugi igrač u istoriji fudbala sa tri zabeležena nastupa u finalima Svetskih prvenstava.

Jedini rekorder do sada je čuveni brazilski desni bek Kafu jedini je igrač koji je do sada igrao u tri finala (SAD 1994, Francuska 1998. i Japan i Južna Koreja 2002. godine). Kafu je 1994. ušao sa klupe, a 1998. i 2002. igrao od početka.

Odnos u trofejima

Kafu u svojoj biografiji ima dve svetske titule (1994. i 2002.), dok je Mesi za sada na jednoj, osvojenoj u Kataru 2022. godine, uz bolno srebro iz 2014. godine.

Šta ako Mesi ipak ne zaigra?

Ukoliko se dogodi senzacija pa Mesi iz nekog razloga propusti finalni meč, on će ostati u društvu velikana poput Pelea, Ronalda Nazarija, Pjera Litbarskog i Lotara Mateusa. To su asovi koji su aktivno igrali u dva finala, a iako su njihove reprezentacije stizale i do trećeg meča za titulu, oni su u tom trećem susretu presedeli na klupi za rezervne igrače.

Argentina u nedelju od 21 čas po srpskom vremenu igra za titulu protiv Španije. Dan ranije od 23 časa za treće mesto igraju Francuska i Engleska.

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