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Još jednom je Lionel Mesi praktično dokazao da su godine za njega tek obična brojka na papiru. Nakon spektakularnog preokreta protiv Engleske, Argentina je obezbedila kartu za novo finale Mundijala, a njen legendarni vođa nalazi se pred ostvarenjem podviga koji nikada ranije nije viđen u svetu fudbala.

Istorija se piše u nedelju: Prvi sa tri finala od prvog minuta

Ako se u nedelju nađe na terenu od prvog sudijskog zvižduka protiv Španije, Mesi će se zlatnim slovima upisati u istoriju kao jedini igrač koji je počeo tri različita finala Svetskog prvenstva. Tokom čitavog veka igranja Mundijala, mnogi fudbalski velikani stizali su do same završnice, ali nijedan od njih nije tri puta predvodio svoj nacionalni tim kao starter i apsolutni lider.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču Engleska - Argentina Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Podsetimo, Mesi je svoj debi u finalima imao 2014. godine u Brazilu, kada je Nemačka nakon produžetaka srušila snove Argentine. Ipak, osam godina kasnije u Kataru, dočekao je svoj trenutak slave i podigao jedini pehar koji mu je nedostajao, savladavši Francusku u triler završnici nakon penala.

Statistika koja ostavlja bez daha

Legendarni Argentinac u svojoj 39. godini i dalje nosi aktuelne svetske prvake. Na ovom šampionatu već je zabeležio fantastičan učinak od osam golova i četiri asistencije, dokazavši da je i dalje glavna karika u mašineriji Lionela Skalonija.

Zato predstojeći duel sa Španijom neće biti samo jednostavna bitka za trofej "boginje", već istorijski trenutak u kojem Mesi može ispisati najsjajnije stranice fudbalske istorije. Bez obzira na krajnji rezultat, kapiten Argentine će još jednom pomeriti granice i zacementirati svoj status najvećeg svih vremena. Samim izlaskom na teren u finalnom meču, Lionel Mesi postaće tek drugi igrač u istoriji fudbala sa tri zabeležena nastupa u finalima Svetskih prvenstava.

Jedini rekorder do sada je čuveni brazilski desni bek Kafu jedini je igrač koji je do sada igrao u tri finala (SAD 1994, Francuska 1998. i Japan i Južna Koreja 2002. godine). Kafu je 1994. ušao sa klupe, a 1998. i 2002. igrao od početka.

Odnos u trofejima

Kafu u svojoj biografiji ima dve svetske titule (1994. i 2002.), dok je Mesi za sada na jednoj, osvojenoj u Kataru 2022. godine, uz bolno srebro iz 2014. godine.

Šta ako Mesi ipak ne zaigra?

Ukoliko se dogodi senzacija pa Mesi iz nekog razloga propusti finalni meč, on će ostati u društvu velikana poput Pelea, Ronalda Nazarija, Pjera Litbarskog i Lotara Mateusa. To su asovi koji su aktivno igrali u dva finala, a iako su njihove reprezentacije stizale i do trećeg meča za titulu, oni su u tom trećem susretu presedeli na klupi za rezervne igrače.

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