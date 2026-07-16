SCENE IZ SVLAČIONICE ARGENTINE OBIŠLE PLANETU - PA, OVO JE TOTALNA LUDNICA! Srušili Engleze, a zatim izazvali ZEMLJOTRES van terena! Sve je GRMELO! (VIDEO)
Nakon dramatične pobede nad Engleskom, fudbalska reprezentacija Argentine obezbedila je plasman u veliko finale Svetskog prvenstva, a pravi šou usledio je tek nakon utakmice, kada su "Gaučosi" napravili potpuni haos i izazvali pravi zemljotres u svlačionici.
Pogledajte i vi kako je izgledalo slavlje o kom bruji planeta:
Mesijeva magija u finišu za slom Engleza
Do plasmana u finale Mundijala, Argentina je stigla posle neverovatnog preokreta. Iako je situacija bila napeta, "Gordi Albion" je položio oružje u samoj završnici meča - prvo je Enco Fernandes izjednačio u 85. minutu, da bi Lautaro Martinez u drugom minutu sudijske nadoknade postavio konačnih 2:1.
Kreator oba pogotka bio je neuništivi 39-godišnji velemajstor Leo Mesi, čije su asistencije prelomile ovaj polufinalni duel.
Odmah nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, u svlačionici novih finalista počelo je neopisivo slavlje.
Istorijski okršaj za svetski tron
Leo Mesi i družina boriće se za trofej protiv selekcije Španije. Ovo će biti istorijski, prvi duel u kojem će snage u direktnom okršaju za titulu odmeriti aktuelni vladari sveta i Evrope.
Veliko finale na programu je u nedelju, 19. jula u 21:00 čas na stadionu u Nju Džerziju.
Utakmica za treće mesto igra se u subotu, 18. jula od 23 časa kada će na teren Engleska i Francuska.
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