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Nakon dramatične pobede nad Engleskom, fudbalska reprezentacija Argentine obezbedila je plasman u veliko finale Svetskog prvenstva, a pravi šou usledio je tek nakon utakmice, kada su "Gaučosi" napravili potpuni haos i izazvali pravi zemljotres u svlačionici.

1/7 Vidi galeriju Slavlje u svlačionici Argentine posle meča protiv Engleske Foto: Printscreen / Twitter / Viralitity

Pogledajte i vi kako je izgledalo slavlje o kom bruji planeta:

Mesijeva magija u finišu za slom Engleza

Do plasmana u finale Mundijala, Argentina je stigla posle neverovatnog preokreta. Iako je situacija bila napeta, "Gordi Albion" je položio oružje u samoj završnici meča - prvo je Enco Fernandes izjednačio u 85. minutu, da bi Lautaro Martinez u drugom minutu sudijske nadoknade postavio konačnih 2:1.

Kreator oba pogotka bio je neuništivi 39-godišnji velemajstor Leo Mesi, čije su asistencije prelomile ovaj polufinalni duel.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču Engleska - Argentina Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Odmah nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, u svlačionici novih finalista počelo je neopisivo slavlje.

Istorijski okršaj za svetski tron

Leo Mesi i družina boriće se za trofej protiv selekcije Španije. Ovo će biti istorijski, prvi duel u kojem će snage u direktnom okršaju za titulu odmeriti aktuelni vladari sveta i Evrope.

Veliko finale na programu je u nedelju, 19. jula u 21:00 čas na stadionu u Nju Džerziju.

Utakmica za treće mesto igra se u subotu, 18. jula od 23 časa kada će na teren Engleska i Francuska.

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