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Fudbaleri Argentine savladali su Englesku posle velikog preokreta u polufinalu Mundijala (2:1), a jedan detalj sa terena postao je viralan i Džud Belingem je na teži način naučio lekciju života - Lionela Mesija nikada ne treba izazivati.

Dok su mreže još uvek mirovale, na terenu je došlo do verbalnog okršaja između dvojice asova. Belingem je burno reagovao, gestikulirao rukama i urlao, dok je Mesi prilično smireno pokušavao da sasluša šta mu rival govori.

Džud Belingem i Lionel Mesi na meču Engleska - Argentina Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

Međutim, kako je engleski reprezentativac postajao sve agresivniji i drskiji, Mesi je samo nemo klimnuo glavom. Bio je to onaj njegov prepoznatljivi "pogled smrti" koji su ljubitelji fudbala već imali prilike da vide tokom njegove bogate karijere.

Od pokušaja dominacije do bolnog otrežnjenja

Iako je na prvu loptu delovalo kao da Belingem želi da uspostavi autoritet i dominaciju na terenu, najbolji igrač Engleske na ovom turniru ubrzo je dobio surovu lekciju iz fudbala.

Sa dve ključne asistencije, argentinski veteran je maestralno odveo svoju reprezentaciju u veliko finale. Belingemu je nakon verbalnog sukoba osmeh bio na licu, ali mu na kraju meča definitivno nije bilo do smeha.

Uostalom, pogledajte video-snimak ove situacije koji je brzinom svetlosti preplavio društvene mreže:

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Haos posle meča Argentine i Engleske  Izvor: Arena 1 Premium