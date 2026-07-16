Slušaj vest

Još jednom je Argentina potvrdila svoj status jedne od najdominantnijih fudbalskih nacija na planeti. U meču prepunom naboja, "Gaučosi" su nakon spektakularnog preokreta eliminisali selekciju Engleske i rezervisali kartu za veliko finale Svetskog prvenstva. Ipak, momenat u kojem je Lautaro Martinez glavom savladao Pikforda pokrenuo je lavinu neopisivog slavlja širom Argentine.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posebno upečatljivu i emotivnu reakciju zabeležio je Pablo Giralt, komentator koji je za televiziju Telefe prenosio ovaj istorijski duel. Njegova euforija nakon pobedonosnog pogotka prerasla je u takav ekstrem da je usred prenosa bukvalno ostao bez glasa, dopustivši čistim emocijama da u potpunosti preuzmu mikrofon.

Engleska imala sve u svojim rukama, a onda je usledio šok

Dugo je delovalo da je Argentina u bezizlaznoj situaciji. Engleska reprezentacija je rano došla u vođstvo preko Entonija Gordona i činilo se da sigurno gazi ka plasmanu u finale. Međutim, sama završnica utakmice apsolutno je pripala izabranicima Lionela Skalonija.

Odluka Engleza da se povuku nakon 70. minuta i prepuste posed protivniku ispostavila se kao kardinalna greška, što je ekipa predvođena Lionelom Mesijem surovo kaznila.

Mesijeva magija i gol za infarkt

Kapiten argentinske reprezentacije, Lionel Mesi, još jednom je demonstrirao klasu i potvrdio zašto ga mnogi smatraju najvećim fudbalerom u istoriji ove igre. Sa dve ključne asistencije, Mesi je bio pokretačka snaga ovog epskog preokreta.

A onda je na red došao potez koji će se dugo prepričavati. Nakon munjevite i precizne akcije "Gaučosa", Lautaro Martinez je nebeskim skokom i udarcem glavom matirao engleskog čuvara mreže, što je izazvalo opštu histeriju kako na terenu, tako i na tribinama.

Dok su se reprezentativci Argentine radovali istorijskom uspehu i plasmanu u samu završnicu turnira, Pablo Giralt je na komentatorskoj poziciji potpuno izgubio kontrolu nad emocijama. Njegov urlik, neverovatna strast i histerična reakcija iz kabine brzinom svetlosti su postali viralan hit na svim društvenim mrežama.

Pogledajte kako je izgledao ovaj istorijski trenutak:

BONUS VIDEO: