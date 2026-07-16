"Ne poredite me sa Dijegom, ovo je moj poklon njemu"

Odmah nakon velikog trijumfa, kapiten Argentine suočio se sa neizbežnim pitanjem novinara - poređenjem sa neprevaziđenim Dijegom Armandom Maradonom. Mesi je, u svom prepoznatljivom, emotivnom tonu, stavio tačku na te debate:

"Srećni smo što smo delili epohu sa Dijegom. Nikada mi nije bila namera da se poredim sa njim, svestan sam koliko me je poštovao i voleo. Sva zajednička sećanja i trenutke čuvam duboko u sebi. Siguran sam da nas posmatra sa nekog boljeg mesta, da se raduje našem uspehu i uživa u svemu ovome. Na neki način, ovo finale je moj poklon njemu", poručio je emotivni Mesi.