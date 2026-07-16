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Posle dramatičnog polufinala i pobede nad selekcijom Engleske rezultatom 2:1, reprezentacija Argentine obezbedila je borbu za svoj četvrti trofej prvaka sveta, a ujedno i priliku da odbrani krunu osvojenu na prethodnom Mundijalu.

Još jednu maestralnu partiju prikazao je legendarni Lionel Mesi, koji je sa dve ključne asistencije trasirao put "Gaučosima" do same završnice turnira i još jednom potvrdio ulogu lidera ovog tima.

Lionel Mesi na meču Engleska - Argentina Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

"Ne poredite me sa Dijegom, ovo je moj poklon njemu"

Odmah nakon velikog trijumfa, kapiten Argentine suočio se sa neizbežnim pitanjem novinara - poređenjem sa neprevaziđenim Dijegom Armandom Maradonom. Mesi je, u svom prepoznatljivom, emotivnom tonu, stavio tačku na te debate:

"Srećni smo što smo delili epohu sa Dijegom. Nikada mi nije bila namera da se poredim sa njim, svestan sam koliko me je poštovao i voleo. Sva zajednička sećanja i trenutke čuvam duboko u sebi. Siguran sam da nas posmatra sa nekog boljeg mesta, da se raduje našem uspehu i uživa u svemu ovome. Na neki način, ovo finale je moj poklon njemu", poručio je emotivni Mesi.

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Haos posle meča Argentine i Engleske  Izvor: Arena 1 Premium