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Lionel Mesi je još jednom dokazao svoju fudbalsku besmrtnost, ali njegov pohod na svetski tron pratile su glasne kritike dežurnih skeptika. Među njima je najglasniji bio britanski novinar Pirs Morgan. Poznat kao deklarisani obožavalac Kristijana Ronalda, sa kojim je odradio i onaj čuveni, istorijski intervju, Morgan je koristio svaku priliku da bocne argentinskog čarobnjaka.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču Engleska - Argentina Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Njegove simpatije prema Portugalcu nikada nisu bile tajna, pa je tako tokom celog prvenstva pokušavao da umanji Mesijeve zasluge. Otišao je toliko daleko da je tvrdio kako Leo nije čak ni najbolji igrač u istoriji Argentine, stavljajući Dijega Maradonu iznad njega.

Provokacije na društvenim mrežama

Dežurni kritičar nije mirovao ni tokom samog turnira. Čak i kada bi Mesi odigrao utakmicu za pamćenje, kao što je to bio slučaj protiv Alžira, Morgan bi pronašao "dlaku u jajetu". Iako je morao da prizna njegovu vanserijsku partiju, fokus je odmah prebacio na suđenje:

"Mesi je sinoć bio sjajan, ali je zbog onog divljačkog starta morao biti poslat u svlačionicu. Prosto je nerealno da za ovo nije dobio čak ni opomenu", poručio je Morgan na platformi X, aludirajući na to da je kapiten Argentine mogao ozbiljno da povredi rivala.

"Da li Mesi uopšte igra?"

Vrhunac provokacija dogodio se tokom polufinalnog duela sa Engleskom. Dok su reprezentativci Engleske uspešno neutralisali Mesija i diktirali tempo igre, Morgan je na društvenim mrežama objavio kratak, ali otrovan komentar koji je odmah zapalio internet:

"Igra li Mesi uopšte večeras?"

Bila je to direktna prozivka na račun kapitena Argentine, koji je u prvom poluvremenu bio nevidljiv dok je Engleska dominirala terenom.

Odgovor kakav samo najveći mogu da pruže

Ipak, najbolji odgovaraju onda kada je pritisak najveći.

U trenucima kada se lomila sudbina plasmana u finale, Lionel Mesi je preuzeo stvari u svoje ruke. Sa dve magične asistencije pokrenuo je preokret Argentine, bacio Englesku na kolena i trasirao "Gaučosima" put do same završnice.

Pirs Morgan, čovek koji je u svojoj bogatoj karijeri razgovarao sa najvećim sportskim ikonama poput Đokovića i Ronalda, ostao je bez ijednog argumenta. Mesi je još jednom potvrdio svoju fudbalsku klasu i pokazao da mu je mesto na samom vrhu istorije.

Jednostavno - magija je ponovo pobedila.

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