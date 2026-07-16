Kristijan Romero i Lionel Mesi slave pobedu nad Engleskom na Mundijalu 2026.

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Fudbaleri Argentine nadigrali su Englesku (2:1) u polufinalu Svetskog prvenstva i zasluženo se plasirali u finale.

Uvertiru ovoj uzbudljivoj utakmici dao je Geri Nevil, nekadašnji reprezentativac Gordog Albiona koji je u nekoliko navrata kritikovao i prozivao fudbalere Argentine.

Kristijan Romero slavi pobedu Argentine nad Engleskom u polufinalu SP 2026. Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Nevil baš preterao

Dao je nekadašnji fudbaler Mančester junajteda Geri Nevil sebi pravo da štoperski tandem Argentine koji čine Lisandro Martinez i Kristijan Romero nazove "najboljim, a ujedno i najgorim štoperskim tandemom na svetu".

Njih dvojica već godinama standardno igraju zajedno u reprezentaciji Argentine kod selektora Lionela Skalonija. Bili su starteri i u finalu Kopa Amerike 2024. protiv Kolumbije, a ovog leta su počeli svih pet utakmica na Svetskom prvenstvu, osim poslednjeg meča grupne faze protiv Jordana, kada je Argentina već obezbedila plasman dalje.

Argentinci ga nisu štedeli - Geri Nevil Foto: EPA/ADAM VAUGHAN

Romerov odgovor

Kristijan Romero čekao je da se utakmica završi, a onda je odgovorio na prozivke Garija Nevila.

- Jedino čemu se nadam jeste da, kada završim karijeru, neću biti toliko glup. Nadam se da neću kritikovati nijednog igrača, niti bilo koga drugog - rekao je Romero za "DSports" posle pobede nad Engleskom i dodao:

- Na kraju krajeva, svi dajemo sve od sebe za reprezentaciju. Nekada ispadne dobro, nekada ne, ali presrećni smo što ćemo ponovo igrati finale Svetskog prvenstva. Ispisujemo istoriju. Za nas je ovo nešto ogromno i osećamo težinu ovog dresa kao retko ko.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lisandro daleko blaži

Lisandro Martinez nije bio toliko oštar u odgovoru, ali je i on imao poruku za Garija Nevila.

- Navikli smo da ljudi stalno pričaju o nama. Izgleda da im se to dopada, a mi odgovaramo na terenu, i to je sve uvek sa poštovanjem.

Lisandro Martinez slavi pobedu Argentine protiv Engleske u polufinalu SP 2026. Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Da podsetimo, štoperski tandem Argentine igraju dugi niz godina u Premijer ligi. Kristijan Romero je pet godina član Totenhema, a Lisandro Martinez četiri sezone igra za Mančester junajteda. Gari Nevil je o njima izjavio u podkastu "Overlap":

- Njih dvojica kao da poklone gol protivniku na svakoj utakmici. Ali kada ih gledate u reprezentaciji Argentine, postižu golove, dominiraju u vazduhu, bukvalno su svuda po terenu, neverovatno je. Zovem ih najboljim, a ujedno i najgorim štoperskim tandemom na svetu. U jednom trenutku mogu da budu apsolutno fenomenalni, a već u sledećem prelaze iz briljantnog u potpuno besmisleno.