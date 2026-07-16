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Od samog starta bilo je jasno da ćemo gledati dramatičan i borben meč, a Englezi posle svega ne mogu da se pomire sa porazom.

Britanski "Telegraph" doneo je tekst sa naslovom "Svih 31 prljavih poteza kojima je Argentina napala Englesku" gde na sav glas kukaju zbog poteza Argentinaca na terenu.

Tekst britanskog "Telegraph-a" vam prenosimo u celosti u nastavku...

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvo poluvreme: Od starta na "nož"

1. minut - Žestoko je već u uvodnim sekundama. Aleksis Mek Alister je oštro startovao na Eliota Andersona posle samo 19 sekundi igre u polufinalu.

2. minut - Strasti se rasplamsavaju kada Leandro Paredes bespotrebno gura Džuda Belingema. Zvezda Real Madrida mu nije ostala dužna, što je izazvalo gužvu i koškanje igrača oba tima.

3. minut - Taktika Argentine da agresijom uguši svaku kreaciju Engleske postaje kristalno jasna. Samo nekoliko sekundi nakon nastavka igre, Enco Fernandez kasni i podlakticom u potiljak udara Andersona.

6. minut - Novo pojačanje Mančester sitija od 166 miliona funti ponovo je na meti. Đulijano Simeone, sin trenera Atletiko Madrida Dijega Simeonea, s leđa udara Andersona po zglobu.

11. minut - Engleski fudbaleri počinju da gube strpljenje jer Fernandez prolazi nekažnjeno za još jedan faul nad Andersonom. Dok se igra nastavlja, njih dvojica se bukvalno rvu na travi pokušavajući da ustanu.

11. minut - U isto vreme, Morgan Rodžers pokušava da se vrati u odbranu tokom brze tranzicije Argentine, ali ga vezista Aston Vile namerno sapliće.

13. minut - Pošto je pomoćni sudija signalizirao ofsajd Simeoneu, Džordan Pikford naleće na njega u nameri da uzme loptu, a fudbaler Atletika mu uzvraća udarcem nogom.

15. minut - Leandro Paredes sjajno startuje na loptu ispred Belingema, koji izvlači deblji kraj i ostaje na zemlji, dok mu Argentinac odmah sasipa niz uvreda u lice.

16. minut - Entoni Gordon beži u kontru, ali ga Simeone odmah ruši, a potom ga tapše po glavi dok se vraća da brani slobodan udarac.

24. minut - Sudija Ismail Elfat upozorava Simeonea tokom kornera da ne blokira Pikforda. Ovaj to ipak čini, i Elfat momentalno svira faul u napadu čim je korner izveden.

28. minut - Mek Alister kasni i gazi Risa Džejmsa, ali sudija ponovo ćuti. Frustracija se seli na klupu Engleske gde Tomas Tuhel potpuno gubi živce.

1/6 Vidi galeriju Tomas Tuhel na meču Engleska - Argentina Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Markus Fischer / imago sportfotodienst / Profimedia, Victor Monteiro / Zuma Press / Profimedia

Kulminacija tenzije pred odmor

31. minut - Fernandez staje na čelo "tročlanog reda" Argentinaca koji pokušavaju da fauliraju zahuktalog Belingema, nakon što je Englez prethodno već pretrčao Simeonea.

33. minut - Mark Guehi se postavlja ispred Simeonea, a u rvanju za loptu, krilni napadač Argentine ide glavom napred pokušavajući da iznudi faul.

34. minut - U igranku se uključuje i desni bek Argentine Nahuel Molina, koji se svom silinom zabija u leđa Belingema.

36. minut - Lionel Mesi se poigrava sa Kejnom i Gordonom pre nego što ga Anderson ruši. Začudo, ovo je prvi žuti karton na utakmici. Mesi u padu usput lagano šutira Džeda Spensa.

37. minut - Haos na terenu! Dok Anderson dobija žuti karton, Kejn pokriva usta rukom dok razgovara sa sudijom. To izaziva besnu reakciju Mek Alistera i Paredesa koji histerično traže crveni karton za engleskog kapitena. Ipak, igrač ne može biti isključen zbog pokrivanja usta dok priča sa arbitrom, već samo ako se konfrontira sa protivnikom.

41. minut - Rodžers vuče kontru, ali ga Lisandro Martinez povlači sa leđa. Elfat konačno odlučuje da pokaže žuti karton jednom Argentincu.

45+1. minut - Dok Džejms pokušava brzo da izvede aut novom loptom, neko sa klupe Argentine ubacuje staru loptu u teren kako bi ukrao vreme.

45+2. minut - Paredes visoko podignutom nogom ide na Andersona u samoj završnici poluvremena.

Poluvreme - Mesi i Fernandez opkoljavaju sudiju i prigovaraju mu čim je odsvirao kraj prvog dela. Mesi nastavlja sa tiradom sve do ulaska u tunel.

Foto: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Drugo poluvreme: Provokacije se nastavljaju, tenzija dostiže vrhunac

48. minut - Belingem pritiska Mesija na aut-liniji. Kako su obojica izleteli s terena, Mesi besno odguruje engleskog vezistu i baca ga pravo u reklamne panoe.

51. minut - Iako nije bio previše primetan do tada, igrač koji ima najveće šanse da požuti u redovima Argentine to i čini. Kristian Romero dobija javnu opomenu jer je sa obe ruke rvački bacio Belingema na zemlju da bi sprečio kontru.

53. minut - Simeone zamahuje rukom unazad i pogodi Spensa direktno u lice. Prošao je bez žutog kartona.

58. minut - Dok Pikford pokušava da uhvati loptu, Romero se namerno ukopava umesto da se sagne, pa golman Evertona pada preko njega.

73. minut - Gol Engleske je nakratko smirio argentinsku agresivnost, ali su se "upalili" odmah nakon pauze za osveženje, kada je Mesi zakačio Spensa tokom jednog auta.

85. minut - Nakon što je Fernandez postigao gol, Romero koristi priliku da proslavi pogodak tako što unosi u lice i urla na utučenog Pikforda.

88. minut - Ubrzo nakon izjednačenja, Džon Stons ostaje da leži zbog povrede glave. Dok sudija prekida igru, argentinski fudbaleri odmah opkoljavaju arbitra i protestuju.

90+2. minut - Belingem pokušava da povuče napad Engleske. Lopta odlazi u aut, a Gonzalo Montiel koristi priliku da žestoko izvređa "desetku" Gordog Albiona.

90+7. minut - Engleska gubi nakon gola Lautara Martineza u sudijskoj nadoknadi. Emiliano Martinez hvata jednu visoku loptu i leže na zemlju, besramno kradući vreme sa širokim osmehom na licu.

Posle poslednjeg zvižduka

Kraj utakmice - Erupcija slavlja Argentinaca izaziva bes kod nekolicine engleskih fudbalera koji su tokom meča uspevali da ostanu mirni. Din Henderson gura strelca Martineza, Rodžers ulazi u klinč sa grupom igrača, dok Belingem udara po potiljku rezervistu Valentina Barka.

Nakon meča - Fudbaleri Argentine slave na terenu sa transparentom koji su im bacili navijači, a na kome piše: "Las Malvinas son Argentinas" (Folklandska ostrva su argentinska). S obzirom na to da je reč o političkoj poruci, Gaučosi bi mogli da se suoče sa žestokom kaznom FIFA.

Foto: Ricardo Nogueira / Zuma Press / Profimedia

Šta vi mislite, da li je Argentina prešla granicu fer-pleja ili je ovo legitimna borba za finale? Pišite nam u komentarima!

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