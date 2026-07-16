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Pošto su u dramatičnoj završnici polufinala Mundijala savladali Englesku, reprezentativci Argentine došli su do neočekivanog otkrića iza protivničkog gola. Tamo je, naime, stajala flašica engleskog čuvara mreže Džordana Pikforda, oblepljena detaljnim spiskom argentinskih izvođača i preciznim uputstvima za branjenje jedanaesteraca.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovaj neobičan "ulov" primetio je jedan od članova argentinskog stručnog štaba i odmah ga prosledio ekipi. Flašica je ubrzo stigla u ruke Lionela Mesija, koji je od saigrača zatražio da mu prevedu beleške. Zanimljivo je da je engleski trener golmana, Portugalac Enrike Ilario, za Mesija ostavio sledeću poruku Pikfordu: "Fintira ulevo, šutira udesno."

U nastavku pogledajte kompletan spisak i taktička uputstva koja je Ilario pripremio za Pikforda:

Foto: Printscreen / Twitter / alimo_philip

Mesi - Fintiraj ulevo, baci se desno

Montijel - Baci se ulevo

Paredes - Stoji levo, baci se desno

Mek Alister - Baci se udesno

Fernandez - Stoji u sredini

Gonzales - Zastani, pa reaguj

Alvarez - Baci se ulevo

Lautaro Martinez - Baci se udesno

De Pol - Stani desno, pomeraj se ka sredini, baci se ulevo

Almada - Zavisi od osećaja tog dana

Otamendi - Glumi da ćeš udesno, baci se levo

Lopez - Baci se desno, ostavi nogu

Palasios - Baci se desno, napravi odlučan prvi korak, kreni!

Lo Selso - Glumi da ćeš desno, baci se levo

Paz - Baci se levo

Medina - Zastani, baci se ulevo

Barko - Zastani, baci se desno

Lisandro Martinez - Zastani, baci se levo

Molina - Stani desno, baci se udesno

Taljafiko - Baci se levo

Simeone - Baci se desno

Senesi - Baci se desno

Rulji - Baci se levo

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak šokiranih Argentinaca koji proučavaju pronađenu cedulju, a među prvima su je analizirali Mesi, Enco Fernandez i Niko Gonzales. Pogledajte kako je sve to izgledalo...

Englezi na kraju nisu stigli ni do produžetaka niti do penal-serije za koju su se toliko spremali. U samom finišu meča, Enco Fernandez i Lautaro Martinez režirali su istorijski preokret i naneli bolan poraz Ostrvljanima. Bilo je to još jedno poglavlje u velikom rivalstvu, koje neodoljivo podseća na čuvene trijumfe "Gaučosa" iz 1986. godine sa Dijegom Maradonom, ili onaj iz Francuske 1998. godine, obeležen kultnim sukobom Dijega Simeonea i Dejvida Bekama.

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