PA, OVO JE HIT! Argentinci pronašli Pikfordovu tajnu poruku - Mesi u NEVERICI gledao šta su Englezi napisali o njemu! (VIDEO)
Pošto su u dramatičnoj završnici polufinala Mundijala savladali Englesku, reprezentativci Argentine došli su do neočekivanog otkrića iza protivničkog gola. Tamo je, naime, stajala flašica engleskog čuvara mreže Džordana Pikforda, oblepljena detaljnim spiskom argentinskih izvođača i preciznim uputstvima za branjenje jedanaesteraca.
Ovaj neobičan "ulov" primetio je jedan od članova argentinskog stručnog štaba i odmah ga prosledio ekipi. Flašica je ubrzo stigla u ruke Lionela Mesija, koji je od saigrača zatražio da mu prevedu beleške. Zanimljivo je da je engleski trener golmana, Portugalac Enrike Ilario, za Mesija ostavio sledeću poruku Pikfordu: "Fintira ulevo, šutira udesno."
U nastavku pogledajte kompletan spisak i taktička uputstva koja je Ilario pripremio za Pikforda:
Mesi - Fintiraj ulevo, baci se desno
Montijel - Baci se ulevo
Paredes - Stoji levo, baci se desno
Mek Alister - Baci se udesno
Fernandez - Stoji u sredini
Gonzales - Zastani, pa reaguj
Alvarez - Baci se ulevo
Lautaro Martinez - Baci se udesno
De Pol - Stani desno, pomeraj se ka sredini, baci se ulevo
Almada - Zavisi od osećaja tog dana
Otamendi - Glumi da ćeš udesno, baci se levo
Lopez - Baci se desno, ostavi nogu
Palasios - Baci se desno, napravi odlučan prvi korak, kreni!
Lo Selso - Glumi da ćeš desno, baci se levo
Paz - Baci se levo
Medina - Zastani, baci se ulevo
Barko - Zastani, baci se desno
Lisandro Martinez - Zastani, baci se levo
Molina - Stani desno, baci se udesno
Taljafiko - Baci se levo
Simeone - Baci se desno
Senesi - Baci se desno
Rulji - Baci se levo
Na društvenim mrežama pojavio se i snimak šokiranih Argentinaca koji proučavaju pronađenu cedulju, a među prvima su je analizirali Mesi, Enco Fernandez i Niko Gonzales. Pogledajte kako je sve to izgledalo...
Englezi na kraju nisu stigli ni do produžetaka niti do penal-serije za koju su se toliko spremali. U samom finišu meča, Enco Fernandez i Lautaro Martinez režirali su istorijski preokret i naneli bolan poraz Ostrvljanima. Bilo je to još jedno poglavlje u velikom rivalstvu, koje neodoljivo podseća na čuvene trijumfe "Gaučosa" iz 1986. godine sa Dijegom Maradonom, ili onaj iz Francuske 1998. godine, obeležen kultnim sukobom Dijega Simeonea i Dejvida Bekama.
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