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Večito fudbalsko neprijateljstvo između Argentine i Engleske još jednom je potvrdilo da seže daleko van granica sportskog terena. Nakon dramatične završnice polufinala Svetskog prvenstva i prolaska "Gaučosa" u borbu za trofej, jedan navijač Argentine prošao je kroz pravu dramu usred Londona.

On je u dresu Lionela Mesija ponosno šetao centrom britanske prestonice, da bi ga ubrzo opkolila grupa vidno razočaranih i gnevnih domaćih navijača. Tenzija je brzo rasla, pa je policija morala hitno da interveniše kako bi sprečila veći incident.

1/5 Vidi galeriju Džud Belingem i Lionel Mesi na meču Engleska - Argentina Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

Autor video snimka koji je zabeležio ovaj trenutak naveo je da je atmosfera u sekundi postala naelektrisana.

Nakon bučnih provokacija i vike sa obe strane, situacija je pretila da potpuno eskalira i preraste u fizički obračun, što je nateralo organe reda da odmah reaguju i zaštite argentinskog navijača.