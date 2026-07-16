NAVIJAČ ARGENTINE U MESIJEVOM DRESU ULETEO MEĐU BESNE ENGLEZE! Svi se pitaju koliko je ovaj čovek LUD - policija morala da interveniše, JEDVA SE IZVUKAO! VIDEO
Večito fudbalsko neprijateljstvo između Argentine i Engleske još jednom je potvrdilo da seže daleko van granica sportskog terena. Nakon dramatične završnice polufinala Svetskog prvenstva i prolaska "Gaučosa" u borbu za trofej, jedan navijač Argentine prošao je kroz pravu dramu usred Londona.
On je u dresu Lionela Mesija ponosno šetao centrom britanske prestonice, da bi ga ubrzo opkolila grupa vidno razočaranih i gnevnih domaćih navijača. Tenzija je brzo rasla, pa je policija morala hitno da interveniše kako bi sprečila veći incident.
Autor video snimka koji je zabeležio ovaj trenutak naveo je da je atmosfera u sekundi postala naelektrisana.
Nakon bučnih provokacija i vike sa obe strane, situacija je pretila da potpuno eskalira i preraste u fizički obračun, što je nateralo organe reda da odmah reaguju i zaštite argentinskog navijača.