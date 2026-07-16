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Lautaro Martines predvodio je Argentinu u poslednja dva grijumfa na Svetskom prvenstvu, a bio je prilično emotivan posle plasmana u finale pričajući za kamere o dečačkim danima.

"Ovo je tako ogromno za mene. Stvarno ogromno", rekao je Argentinac, pa se osvrnuo da pobednički gol.

"Ovaj gol sam sanjao još od trenutka kada mi je otac kupio prve kopačke. To je bio trenutak kada sam prvi put poverovao da mogu da dotaknem zvezde".

Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada si dovoljno hrabar, snovi se često ostvaruju.

Kurir sport / Sportske.net

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