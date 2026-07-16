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Haotične scene viđene su u Engleskoj nakon što je Enco Fernandez u 85. minutu polufinala Svetskog prvenstva postigao izjednačujući pogodak, najavivši potpuni preokret Argentine koji je kasnije kreirao Lautaro Martinez. Londonski Čelsi je brže-bolje potrčao da na društvenim mrežama čestita svom fudbaleru na ovom uspehu, uopšte ne sluteći kakav će gnev domaće javnosti time navući na sebe.

1/4 Vidi galeriju Enco Fernandez na meču Engleska - Argentina Foto: Heuler Andley / DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Navijači primorali klub na povlačenje

Uz fotografiju slavlja i jednostavan opis "Enco Fernandez", "plavci" su želeli da obeleže trenutak, ali je ta objava ekspresno morala da bude uklonjena. Pristalice londonskog tima reagovale su izuzetno burno i zasule klub nemilosrdnim kritikama, pa čelnicima Čelsija nije preostalo ništa drugo nego da kapituliraju i povuku sporan post.

"Mi smo engleski fudbalski klub. Jadno od strane mog kluba", napisao je jedan ogorčeni navijač, dok se drugi nadovezao pitanjem: "Zašto ovo objavljujete kao engleski klub, kada je čovek dao gol upravo Engleskoj?"

Nakon što se pokrenula prava lavina negativnih komentara, klub je doneo odluku da obriše objavu kako bi se strasti barem donekle smirile.

Za Fernandeza situacija nije nimalo laka, s obzirom na to da je i pre ovog događaja bio na meti kritika javnosti zbog nekoliko ranijih ispada. Ipak, šef stručnog štaba Ćabi Alonso ne odustaje od namere da eksplozivnog argentinskog vezistu zadrži u svojim redovima.

Pogodak koji je šokirao Englesku

Sam gol koji je Fernandez postigao u 85. minutu bio je pravo remek-delo koje je ostavilo Engleze u apsolutnom šoku. Ogroman deo posla odradio je Lionel Mesi, čija je asistencija pripremila teren za ovaj projektil. Čelsijev as je namestio loptu na oko dvadeset metara od gola i uputio pravi "projektil" iza leđa nemoćnog Džordana Pikforda, koji nije imao nikakve šanse da interveniše.

U nastavku pogledajte jedan od najlepših pogodaka viđenih na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu:

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