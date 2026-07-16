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Ova utakmica staviće tačku na jednu neverovatnu, filmsku priču čiji su temelji udareni pre tačno 19 godina. Društvene mreže su se bukvalno usijale nakon što su ESPN i vodeći svetski sportski mediji ponovo u prvi plan lansirali kultnu fotografiju iz 2007. godine.

Na tom istorijskom snimku vidi se tada dvadesetogodišnji Lionel Mesi koji u kadici kupa bebu od tek četiri meseca. Ta beba je Lamin Jamal, dečak koji je u međuvremenu izrastao u svetsku fudbalsku senzaciju i prvu zvezdu španske reprezentacije.

Ono što je pre skoro dve decenije bila samo simpatična humanitarna fotografija, danas se s pravom opisuje kao jedna od najfascinantnijih i najneverovatnijih koincidencija u istoriji modernog sporta.

Snimanje je bilo u dobrotvorne svrhe, a set fotografija uradila je Džoan Montfor u decembru 2007. godine.

Bilo je to fotografisanje za dobrotvorni projekat između Barselone i Diario Sporta. Fotografije su objavljene u kalendaru za 2008. godinu, a prihod je podeljen dobrotvornim organizacijama u Kataloniji i UNICEF.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču Engleska - Argentina Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Barselone slikali su se sa decom, na spisku je bilo po 12 igrača za svaki mesec za kalendar. Leo Mesi je dobio bebu Jamala. Montfortova se prisetila:

- Mesi je i sada stidljiv, ali je tada bio još više. Našao se pored deteta u plastičnoj kadi i majke. U početku nije bilo interakcije, ali onda je malo po malo sve počelo da funkcioniše.