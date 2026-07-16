MESI ĆE U FINALU MUNDIJALA IGRATI PROTIV BEBE KOJU JE KUPAO PRE SKORO 20 GODINA! Ova je priča za film, pogledajte ISTORIJSKU FOTKU koja obilazi svet! FOTO
Ova utakmica staviće tačku na jednu neverovatnu, filmsku priču čiji su temelji udareni pre tačno 19 godina. Društvene mreže su se bukvalno usijale nakon što su ESPN i vodeći svetski sportski mediji ponovo u prvi plan lansirali kultnu fotografiju iz 2007. godine.
Na tom istorijskom snimku vidi se tada dvadesetogodišnji Lionel Mesi koji u kadici kupa bebu od tek četiri meseca. Ta beba je Lamin Jamal, dečak koji je u međuvremenu izrastao u svetsku fudbalsku senzaciju i prvu zvezdu španske reprezentacije.
Ono što je pre skoro dve decenije bila samo simpatična humanitarna fotografija, danas se s pravom opisuje kao jedna od najfascinantnijih i najneverovatnijih koincidencija u istoriji modernog sporta.
Snimanje je bilo u dobrotvorne svrhe, a set fotografija uradila je Džoan Montfor u decembru 2007. godine.
Bilo je to fotografisanje za dobrotvorni projekat između Barselone i Diario Sporta. Fotografije su objavljene u kalendaru za 2008. godinu, a prihod je podeljen dobrotvornim organizacijama u Kataloniji i UNICEF.
Fudbaleri Barselone slikali su se sa decom, na spisku je bilo po 12 igrača za svaki mesec za kalendar. Leo Mesi je dobio bebu Jamala. Montfortova se prisetila:
- Mesi je i sada stidljiv, ali je tada bio još više. Našao se pored deteta u plastičnoj kadi i majke. U početku nije bilo interakcije, ali onda je malo po malo sve počelo da funkcioniše.