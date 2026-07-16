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Proteklih nedelja predsednik FIFA Đani Infantino bio je na udaru javnosti zbog nekoliko propusta i grubih grešaka na Mundijalu, ali...

Kada je u pitanju pravljenje novca, onda Đaniju Infantinu treba skinuti kapu, jer će FIFA koja je registrovana kao neprofitna organizacija zaraditi silne pare po okončanju Svetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i SAD.

Zna da pravi pare - Đani Infantino na Mundijalu 2026. Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia

Fond od 655 miliona

Prošlog decembra FIFA je predstavila rekordan nagradni fond od 655.000.000 dolara za Svetsko prvenstvo 2026, što predstavlja povećanje od 50 odsto u odnosu na prethodni Mundijal u Kataru, pre četiri godine.

Pobednik finala koje će biti igrano u Njujorku u nedelju od 21.00 čas između Španije i Argentine, zaradiće 50.000.000 dolara, dok će poraženom finalisti pripasti 33.000.000 dolara. Bolji iz duela za treće mesto između Francuske i Engleske, koji je na programu u subotu od 23.00 sata u Majamiju, inkasiraće 29.000.000 dolara, dok će četvrtoplasirana selekcija dobiti 27.000.000 dolara.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ozbiljna zarada

Reprezentacije koje su eliminisane u četvrtfinalu – Maroko, Belgija, Norveška i Švajcarska zaradiće po 19.000.000 dolara. Timovi koji su ispali u osmini finala dobiće po 15.000.000 dolara, dok je 16 reprezentacija koje su takmičenje završile u šesnaestini finala nagrađeno sa po 11.000.000 dolara.

Svih 48 reprezentacija koje su učestvovale na turniru garantovano je dobilo najmanje 10.500.000 dolara. Ekipe koje nisu prošle grupnu fazu zaradile su po devet miliona dolara, uz dodatnih 1.500.000 dolara namenjenih za troškove priprema. Ovaj novac isplaćuje se nacionalnim fudbalskim savezima koji potom odlučuju koliki deo će podeliti igračima i stručnim štabovima. Preostala sredstva se najčešće koriste za razvoj fudbala u zemlji.

1/15 Vidi galeriju Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

FIFA neprofitna organizacija

Fudbaleri Engleske, na primer, doniraju humanitarnim organizacijama naknadu od 2.000 funti koju dobijaju od Fudbalskog saveza za svaki nastup u reprezentativnom dresu.

FIFA, koja posluje kao neprofitna organizacija, procenjuje da će od prvog Mundijala sa 48 reprezentacija ostvariti prihod veći od 10 milijardi dolara, što znači da nagradni fond čini oko 6,5 odsto ukupnih prihoda turnira. Povećani prihodi doprineće tome da FIFA u četvorogodišnjem ciklusu, koji uključuje i ovaj Mundijal, ostvari oko 13 milijardi dolara, u poređenju sa 7,6 milijardi dolara iz prethodnog ciklusa, koji je obuhvatao Svetsko prvenstvo u Kataru 2022.

Braniće titulu u nedelju - Leo Mesi i fudbaleri Argentine Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Rapidan rast

Najveći rast nagrade odnosi se na šampiona sveta. Argentina je za osvajanje titule u Kataru dobila 42.000.000 dolara, osam miliona manje nego što će ovogodišnji prvak inkasirati. Vicešampion će ovog puta dobiti tri miliona dolara više nego što je Francuska zaradila 2022. godine, dok su nagrade za treće i četvrto mesto uvećane za po dva miliona dolara.

FIFA je prvi put javno objavila iznose nagradnog fonda na Svetskom prvenstvu 1982. godine. Tada je Italija za osvajanje titule u Španiji zaradila svega 2,2 miliona dolara, dok je ukupan nagradni fond iznosio 20 miliona dolara. Otada je nagradni fond rastao na svakom narednom svetskom prvenstvu, pa će ovogodišnji šampion zaraditi više od 20 puta veći iznos nego što je Italija dobila pre 44 godine.