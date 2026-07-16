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Iako sa 39 godina na leđima spada među najstarije aktere na turniru, legendarni Lionel Mesi na terenu i dalje demonstrira čistu magiju. U polufinalnom trileru Svetskog prvenstva, sjajni Argentinac je podsetio na svoje najbolje dane i trasirao "Gaučosima" put do pobede nad večitim rivalom, Engleskom.

Iako se ovog puta nije upisao u strelce, njegova genijalnost je presudila - maestralnim asistencijama u 85. i potom u 92. minutu, doneo je ključni trijumf aktuelnom svetskom prvaku.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču Engleska - Argentina Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Trenuci genijalnosti koji su rešili polufinale

Teško je proceniti koja je od ove dve asistencije bila spektakularnija i preciznija. Obe su stigle u idealnom momentu – što je još jedan dokaz klase koju poseduje kapiten Argentine. Ipak, ključno dodavanje u sudijskoj nadoknadi za konačni trijumf verovatno za nijansu odnosi titulu poteza utakmice.

Dok je aktuelni šampion tražio kartu za finale u dramatičnoj završnici, iskusnom velemajstoru bio je dovoljan samo jedan trenutak inspiracije da u nadoknadi vremena reši meč.

Uverite se i sami u magiju argentinskog genija - pogledajte pobedničku asistenciju iz najboljeg ugla:

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