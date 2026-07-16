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Ovo finale Mundijala biće posebno interesantno iz ugla navijača Atletiko Madrida.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sudar Španije i Argentine za najveći trofej u fudbalu biće i susret velikog broja saigrača iz Atletiko Madrida. Nijedan klub na svetu ne daje toliko finalista svetskog prvenstva kao što je to slučaj sa "jorgandžijama".

U finalu će ih biti čak desetorica!

Zanimljivo, više Argentinaca nego Španaca dolazi iz Atletika - šestorica: Huan Muso, Đulijano Simeone, Nahuel Molina, Hulijan Alvares, Tijago Almada i Niko Gonzales.

Sa druge strane biće Markos Ljorente, Mark Pubil, Aleks Baena i Alehandro Grimaldo.

Dominacijom igrača Atletika u finalima Mundijala, makar po brojnosti, tradicija se samo nastavila, jer je i u prethodna dva meča za trofej, u Kataru i u Rusiji, najviše igrača finalista u tom trenutku nosilo dres madridskog tima, istina daleko manje nego što će u aktuelnom finalu.

U Rusiji 2018 - Šime Vrsaljko, Antoan Grizman, Lukas Ernandes i Toma Lemar.

U Kataru 2022 - Antoan Grizman, Rodrigo De Pol, Nahuel Molina i Anhel Korea.

Veza Atletika i Argentine je, zbog ikone kluba Dijega Simeonea, poslednjih godina, čini se, čvršća nego što je to veza između španskih fudbalera i ovog španskog kluba.