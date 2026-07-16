TUHELU DOŠLA GLAVE TEORIJA LEGENDARNOG FUDBALERA : Zašto je pogubno braniti 1:0?
Posle harakirija Engleza protiv Argentine u finišu meča najjači utisak sa meča su odluke Tomasa Tuhela nakon vođstva njegovog tima.
Nikom nije jasno zašto se odrekao ofanzivnih igrača i rešio da igra potpuni bunker, više od pola sata.
Mali milion puta viđena je ovakva situacija, nije ni prvi, ni poslednji put: jedan tim povede 1:0, prestane da igra i krene da se brani, drugi tim preuzme sve konce igre, preokrene i pobedi.
U svetlu ovih dešavanja na društvenim mrežama se masovno deli intervju Seska Fabregasa u kojem upravo objašnjava zbog čega nije dobro braniti se kada vodiš 1:0 i kako se to obično završava pogubno.
Aktuelni trener Koma u tom razgovoru pojašnjava sagovorniku da uvođenjem defanzivca umesto ofanzivnijeg igrača trener zapravo šalje poruku ekipi da se brane.
"Na primer, vodite 1:0 i odlučite da zamenite veznog igrača ili napadača i uvedete defanzivca u poslednjih 10-15 minuta. Odjednom krećete da igrate sa petoricom pozadi, jer ste uočili da protivnik igra dublje, ofanzivnije, da jače napada, koji god razlog da je u pitanju. Ali kako to vaši igrači razumeju: vide da izvodite napadača i uvodite defanzivca i automatski se njihov "majndset" menja, pa pomisle: "oh, selektor želi da se branimo". I vi onda tako privlačite pritisak na vas, izazivate da protivnik ima duže loptu u nogama, da vas više napada, a što su više na vašoj polovini... Da, može se desiti da ih kaznite kontrom i da date drugi gol, ali u 80%-90% situacija vam se obije o glavu. Usled tolikog pritiska na odbranu uvek se desi neki penal, slobodan udarac, centaršut ili odbitak", objasnio je Fabregas.