"Na primer, vodite 1:0 i odlučite da zamenite veznog igrača ili napadača i uvedete defanzivca u poslednjih 10-15 minuta. Odjednom krećete da igrate sa petoricom pozadi, jer ste uočili da protivnik igra dublje, ofanzivnije, da jače napada, koji god razlog da je u pitanju. Ali kako to vaši igrači razumeju: vide da izvodite napadača i uvodite defanzivca i automatski se njihov "majndset" menja, pa pomisle: "oh, selektor želi da se branimo". I vi onda tako privlačite pritisak na vas, izazivate da protivnik ima duže loptu u nogama, da vas više napada, a što su više na vašoj polovini... Da, može se desiti da ih kaznite kontrom i da date drugi gol, ali u 80%-90% situacija vam se obije o glavu. Usled tolikog pritiska na odbranu uvek se desi neki penal, slobodan udarac, centaršut ili odbitak", objasnio je Fabregas.