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Posle harakirija Engleza protiv Argentine u finišu meča najjači utisak sa meča su odluke Tomasa Tuhela nakon vođstva njegovog tima.

Argentina - Engleska, više od igre Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Nikom nije jasno zašto se odrekao ofanzivnih igrača i rešio da igra potpuni bunker, više od pola sata.

Mali milion puta viđena je ovakva situacija, nije ni prvi, ni poslednji put: jedan tim povede 1:0, prestane da igra i krene da se brani, drugi tim preuzme sve konce igre, preokrene i pobedi.

U svetlu ovih dešavanja  na društvenim mrežama se  masovno deli intervju Seska Fabregasa u kojem upravo objašnjava zbog čega nije dobro braniti se kada vodiš 1:0 i kako se to obično završava pogubno.

Aktuelni trener Koma u tom razgovoru pojašnjava sagovorniku da uvođenjem defanzivca umesto ofanzivnijeg igrača trener zapravo šalje poruku ekipi da se brane.

"Na primer, vodite 1:0 i odlučite da zamenite veznog igrača ili napadača i uvedete defanzivca u poslednjih 10-15 minuta. Odjednom krećete da igrate sa petoricom pozadi, jer ste uočili da protivnik igra dublje, ofanzivnije, da jače napada, koji god razlog da je u pitanju. Ali kako to vaši igrači razumeju: vide da izvodite napadača i uvodite defanzivca i automatski se njihov "majndset" menja, pa pomisle: "oh, selektor želi da se branimo". I vi onda tako privlačite pritisak na vas, izazivate da protivnik ima duže loptu u nogama, da vas više napada, a što su više na vašoj polovini... Da, može se desiti da ih kaznite kontrom i da date drugi gol, ali u 80%-90% situacija vam se obije o glavu. Usled tolikog pritiska na odbranu uvek se desi neki penal, slobodan udarac, centaršut ili odbitak", objasnio je Fabregas.

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Haos posle meča Argentine i Engleske  Izvor: Arena 1 Premium