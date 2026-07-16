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Među najglasnijim kritičarima bio je nekadašnji reprezentativac "Gordog Albiona" Majkl Oven.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Legendarni napadač smatra da je Engleska svoj turnir izgubila mnogo ranije – u duelu sa Meksikom, kada je nakon prednosti od 2:0 dozvolila rivalu da preuzme kontrolu i vrati se u meč. Prema njegovom mišljenju, upravo je tada stvoren pogrešan mentalitet koji je kasnije došao na naplatu.

Oven je posebno kritikovao način na koji je Tomas Tuhel postavio ekipu u ključnim trenucima, smatrajući da povlačenje i odbrambeni pristup nisu odlika hrabrih timova.

"To nije hrabrost. Hrabrost je ono što je Španija pokazala protiv Francuske – da nastavi da igra i zadrži loptu pod ogromnim pritiskom. Povlačenje svih igrača u kazneni prostor, izbijanje lopte i slavljenje blokova nije hrabrost. To može da uradi i moj lokalni tim iz paba", rekao je Oven.

Oven smatra da je takav stil igre ostavio posledice na način razmišljanja reprezentacije.

"Kada jednom pobedite na taj način i svi vas hvale, podsvest vam govori da to treba ponoviti. Poveli smo protiv Argentine, a onda je selektor uveo trojicu defanzivaca. Kakvu poruku to šalje protivniku?", zapitao se Oven.

Ipak, odgovornost za neuspeh nije prebacio na fudbalere. Posebno je istakao kapitena Harija Kejna, za kojeg smatra da je imao odličan turnir.

"Hari Kejn je bio sjajan, odigrao je odličan turnir. Ovo je isključivo odgovornost selektorovih odluka i našeg nacionalnog mentaliteta. To nije prvi put da nam se dešava", poručio je nekadašnji engleski reprezentativac.