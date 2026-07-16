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Deo fudbalera pobedničkog tima istakao je političku poruku posle utakmice - "Las Malvinas son Argentinas". U prevodu Foklandska Ostrva (kako nose zvaničan naziv) su Argentina.

Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Britanski novinar Pirs Morgan oštro je reagovao na provokaciju Argentinaca nakon meča sa Engleskom u polufinalu Mundijala.

"Nekulturni idioti. Nadam se da će ih Španija zgaziti u finalu, baš kao što smo mi njih u Foklandskom ratu", poručio im je Morgan, očito ljut zbog takve proslave Južnoamerikanaca.

Morgan nije jedini koji je zamerio Južnoamerikancima.

Tokom gostovanja u emisiji "BBC doručak" bivši reprezentativac Engleske Piter Rid, član tima koji je igrao na Mundijalu u Meksiku 1986. upravo protiv "gaučosa", nazvao je ovaj potez Argentinaca "neprihvatljivim".

Ranije, još pre utakmice, navijači Argentine su pokazali nepoštovanje prema Engleskoj i paljenjem zastave ove evropske države.

Fudbalski savez Argentine čeka velika novčana kazna zbog toga što su fudbaleri istakli poruku političke sadržine tokom slavlja, pošto FIFA pravilnicima strogo zabranjuje takvu vrstu ponašanja igrača.

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Haos posle meča Argentine i Engleske  Izvor: Arena 1 Premium