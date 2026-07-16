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Pred ovaj istorijski meč, Špance muče velika briga, pošto je Lamin Jamal propustio grupni trening i radio po posebnom programu.

1/15 Vidi galeriju Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

Mladi as Barselone trenirao je odvojeno od ostatka ekipe, dok je na levoj butini nosio zaštitni zavoj. Ovakav razvoj događaja odmah je izazvao zabrinutost među navijačima, naročito jer je Jamal u završnici polufinalnog duela protiv Francuske igrao uz vidljive tegobe.

Ipak, razloga za paniku, bar za sada, nema.

Španski mediji za sada ne prenose da se ne radi o ozbiljnijoj povredi, već o posledici velikog opterećenja nakon iscrpljujućeg polufinala. Stručni štab selektora Luisa de la Fuentea odlučio je da ne rizikuje sa 19-godišnjim fudbalerom, pa je Jamal dobio individualni program kako bi u potpunosti sanirao tegobe.

Plan je da jedan od najvećih aduta "Crvene furije" bude maksimalno spreman za nedeljno finale, u kojem Španija želi da stigne do novog velikog trofeja.

Prema informacijama iz Španije, očekuje se da Jamal bude na raspolaganju selektoru i da bez problema nastupi u odlučujućem meču.