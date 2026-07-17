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FIFA je potvrdila da će pobednik finala između Španije i Argentine, koje se u nedelju igra na stadionu „Njujork – Nju Džerzi“, postati prvi tim u istoriji Svetskih prvenstava kojem će biti uručeni šampionski prstenovi, po uzoru na tradiciju američkih profesionalnih liga poput NBA, NFL i MLB.

Tim je nastavljena amerikanizacija fudbala, što, nažalost, ništa dobro neće doneti najpopularnijem sportu na svetu.

Naime, reč je o ekskluzivnim prstenovima koji će biti izrađeni u ograničenoj seriji od ukupno 2.026 primeraka, kao simbol Mundijala 2026.

Od tog broja, 30 prstenova biće namenjeno članovima šampionske reprezentacije, dok će preostalih 1.996 biti ponuđeno navijačima širom sveta kao zvanični licencirani FIFA proizvod.

Na jednoj strani prstena nalaziće se trofej Svetskog prvenstva, dok će druga biti posebno dizajnirana u skladu sa identitetom reprezentacije koja osvoji titulu svetskog prvaka.

Svaki primerak biće jedinstveno numerisan, izrađen po meri vlasnika i isporučen uz sertifikat o autentičnosti.

Odmah po završetku finala kapiten i selektor pobedničke reprezentacije dobiće privremene šampionske prstenove kao simbol osvajanja titule, dok će svih 30 personalizovanih primeraka biti naknadno izrađeno i svečano uručeno igračima i članovima stručnog štaba novog svetskog prvaka.