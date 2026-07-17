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FIFA je odredila da će slovenački arbitar Slavko Vinčić suditi veliko finale Svetskog prvenstva između Španije i Argentine, koje se igra u nedelju na stadionu „Njujork – Nju Džerzi“.

Jedan od najcenjenijih evropskih sudija dobio je najveće moguće poverenje FIFA, pošto će predvoditi sudijsku četvorku u meču za titulu prvaka sveta. Vinčić je prethodnih godina sudio najveće utakmice u evropskom fudbalu, uključujući i finale Lige šampiona, a sada će imati čast da deli pravdu i u finalu Mundijala.

Ipak, njegovo ime se ne vezuje samo za teren. Vinčić je 2020. godine dospeo u centar pažnje kada je uhapšen tokom velike policijske akcije u Bosni i Hercegovini, u kojoj je privedeno više osoba zbog sumnje na organizovanu prostituciju i druga krivična dela. Među privedenima je bila i srpska starleta Tijana Ajfon.

1/5 Vidi galeriju Čuveni fudbalski sudija iz Slovenije - Slavko Vinčić Foto: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia, Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Slovenac je tada tvrdio da se na privatnom okupljanju našao slučajno, da nije imao nikakve veze sa ilegalnim aktivnostima i da je bio na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Nakon saslušanja ubrzo je pušten na slobodu, a protiv njega nije vođen postupak niti je optužen za bilo kakvo krivično delo.

Uprkos aferi koja je svojevremeno odjeknula u regionu, Vinčić je nastavio da gradi uspešnu međunarodnu karijeru, stekao veliko poverenje UEFA i FIFA, a sada će imati priliku da sudi najvažniju utakmicu svetskog fudbala.