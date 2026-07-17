Kakvu poruku krije pismo vozača Majkla Čendlera?

"Lav se ne hvali naglas, niti juri za pohvalom svake publike. On poznaje riku koja trese noć, rađa se kada se strah susretne snagom. Borba nije samo sa neprijateljom, najistinskiji teren je nepoznat. Pre nego što se jedan pas uradi sa gracioznošću, srce prvo mora da pobedi u svojoj trci. Jer snaga je više od brzine vožnje ili čvrstog zabijanja svake kopačke. Živi u gvozdenoj volji, da se ​​ponovo popne na još strmije brdo. Telo se umara, pluća se stežu, noge postaju teške u borbi. Ipak, čvrsti umovi odbijaju da se povuku, vuku umorne na noge. Istrajnost je verni prijatelj, hoda pored tebe do kraja. Dok se drugi predaju u komandama bola, ona tiho šapuće 'drži svoj stav'. Pametan um nadmašuje one snažne koji jure sa besom po ceo dan. Strpljivo dodavanje, odmeren tempo, zauvek će pobediti nepromišljenu žurbu. Soko može da vidi teren odozgo, ali će strpljivo dodavanje i odmeren tempo uvek pobediti nepromišljenu žurbu. Soko može da vidi teren odozgo ne za taktiku i ne zbog skrivenih trikova, već zbog mudrosti koja je izoštrena na terenu. Treba znati kada presing služi danu i kada presing služi svrsi i kada uzdržanost pokazuje put. Oluja može da besni. Publika može da plače, rezultat može da odbije nebo. Ali, ništa od toga ne komanduje dušom čija svrha upravlja jedem golom. Nijedan sudija ne može da ukrade tvoj izbor, Engleska je nosila 'tri lava' blistavo, nije jurila prolaznu svetlost slave, tražila je plemenitiju nagradu. Da savlada sebe pred očima ljudi. Verovali su nogama koje su godine trenirale, verovali su umovima koje su stekli smirenost, verovali su srcima koja se nisu savijala. Iako se kraj bližio svakim minutom, jedan savršen potez, jedno nesebično dodavanje, jedan trenutak rođen iz bezbroj zadataka... Mreža je popustila, publika je ustala, grom je protutnjao kroz prijatelja i neprijatelja. Pobeda pripada onima koji vladaju sobom pre udaraca i zato zaslužuju veće ime nego oni koji samo igraju igru. Poslednji zvižduk se čuo, takmičenje je završeno, posao 'tri lava' je završen i pobeđen. Pobeda je bila rezultat, dizanje zlata zauvek. Ali najveći trijumf, jasno vidljiv svima je bilo tiho samosavladavanje, jer trofeji potamne, publika se smiri i samo vreme nadživi svaku veštinu. Ali oni koji upravljaju i srcem i umom, ostavite strah i sumnju daleko iza sebe, hodajte Lavljim drevnim putem, nosite mirno svaki teret, susretnite se sa svakim iskušenjem čvrsto i istinito. Neka disciplina bude snaga u vama, jer sreća ne prati one koji su glasni, niti one koji vladaju najvećim gomilama, već hoda iza onih koji su dobili najteže bitke. Ne na terenu pod svetlima, već duboko u sebi, kroz neprospavane noći. I kada poslednji zvižduk zapeva i pobeda podigne svoja zlatna krila, najistinskiji urlik će se i dalje čuti. Duša ojačana. Duša sigurna".