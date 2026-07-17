Slušaj vest

Predsednik Argentine Havijer Milej izjavio je da neće prisustvovati finalu Svetskog fudbalskog prvenstva protiv Španije zbog sujeverja. Umesto toga, izabrao je da nedeljnu utakmicu između Španije i Argentine gleda od kuće, gde je pratio i prethodnih sedam mečeva aktuelnog šampiona na ovom turniru, koji su svi završeni pobedama.

U želji da pomogne nacionalnom timu da osvoji drugu uzastopnu titulu šampiona sveta, Milej je dodao da će takođe nositi istu jaknu.

Navijači i igrači širom sveta drže se sujeverja za koja veruju da mogu doneti sreću njihovom timu ili nesreću njihovim protivnicima. Ali u Latinskoj Americi, a posebno u Argentini, takozvane "kabale", odnosno ritualna verovanja i navike, nose neobičnu težinu, što odražava intenzitet sa kojim mnogi prate svoju reprezentaciju.

Kada je juče upitan da li će otputovati u Nju Džerzi kako bi finale gledao sa svojim bliskim saveznikom, predsednikom SAD Donaldom Trampom, i predsednikom Fifa Đanijem Infantinom, Milej je odgovorio: "Nema šanse".

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Nastaviću da gledam sve utakmice iz Olivosa", rekao je on za lokalnu radio stanicu iz Buenos Ajresa, misleći na svoju predsedničku rezidenciju.

Novinar ga je potom upitao da li ostaje kod kuće iz sujevernih razloga. Milej je odgovorio potvrdno i potom objasnio još jedan od svojih rituala.

"Pošto je hladno, a ja ne uključujem grejanje, nosim jaknu sa logotipom jedne naftne kompanije. Na dan utakmice sa Švajcarskom, postalo mi je jako vruće. Skinuo sam je i primili smo gol. Ponovo sam je obukao i više je nisam skidao", rekao je on.

Poput Mileja, većina Argentinaca ima kabale koje zahtevaju da se drže potpuno iste rutine ako tim pobeđuje. Neki nose istu odeću tokom svake utakmice, odbijajući da operu dresove dok traje Svetsko prvenstvo. Neki gledaju svaku utakmicu na istom mestu, ili im uopšte nije dozvoljeno da gledaju, što može biti slučaj sa onima koji se slučajno zateknu u kupatilu kada Argentina postigne gol.

I najmanji postupci dobijaju izuzetno značenje. ; U jednom video snimku koji se masovno delio tokom ovog Svetskog prvenstva, grupa navijača počela je da čita Bibliju baš u trenutku kada je Argentina počela da daje golove protiv Egipta, što ih je primoralo da ponavljaju taj ritual na svakoj narednoj utakmici.

Jedan uobičajeni ritual za uticaj na protivnički tim uključuje zamrzavanje figurica igrača ili komada papira sa imenima protivnika.

Argentinski predsednici su već dugo oprezni kada je reč o odlascima na utakmice Svetskog prvenstva sa visokim ulogom, kako bi izbegli da donesu lošu sreću svojim timovima. Ovo sujeverje datira još od turnira iz 1990. godine, kada je tadašnji predsednik Karlos Menem posetio reprezentaciju Argentine neposredno pre nego što je pretrpela šokantan poraz od Kameruna na startu turnira.

Menem je proglašen za "mufu", odnosno baksuza. Koliko je poznato, nijedan aktuelni argentinski predsednik od tada nije prisustvovao utakmici nacionalnog tima.