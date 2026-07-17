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Porodica legendarnog engleskog reprezentativca i dugogodišnjeg asa Mančester junajteda, Nobija Stajlsa, dobila je zvaničnu sudsku bitku započetu još pre nekoliko godina. Na sudu je i pravno dokazano ono u šta se dugo sumnjalo - čuveni fudbaler je preminuo 2020. godine od direktnih posledica bavljenja ovim sportom.

Stajls nas je napustio u 78. godini života, nakon teške i iscrpljujuće borbe sa uznapredovalim oblikom demencije. Stručnjaci su potvrdili da su ključni uzrok ovog stanja bili neprestani udarci glavom tokom njegove profesionalne karijere.

Ovaj beskompromisni defanzivni vezista, koji je dubok trag ostavio u Junajtedu, Midlzbrou i Prestonu, odigrao je 28 utakmica u dresu nacionalnog tima. Istorija ga najviše pamti po Mundijalu 1966. godine, kada je sa Engleskom pokorio svet, a u polufinalu potpuno neutralisao čuvenog Euzebija i bio jedan od heroja Svetskog prvenstva.

1/4 Vidi galeriju Nobi Stajls Foto: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia, Ben Stansall / PA Images / Profimedia, Jon Super / PA Images / Profimedia

Preko 140.000 udaraca glavom u karijeri

Dugotrajna istraga i detaljna analiza mozga otkrili su poražavajuće podatke: Stajls je tokom karijere loptu glavom udario preko 140.000 puta. Ekspertski nalazi pokazali su da je legendarni igrač patio od teških oboljenja - Alchajmerove bolesti i hronične traumatske encefalopatije (CTE), koje su direktno izazvane ovim traumama.

Na sudu je svedočio i ugledni neuropatolog, dr Danijel Du Plesis:

"Potpuno sam uveren da je toliki broj udaraca loptom u glavu doveo do razvoja hronične traumatske encefalopatije."

Teške lopte i rani simptomi

Stajls je odigrao više od 400 mečeva za klub sa "Old Traforda", dok je u dresu reprezentacije zabeležio 28 nastupa uz jedan postignut gol. Svoje poslednje dane proveo je nepokretan, u staračkom domu, gde je preminuo 30. oktobra 2020. godine. Od 2024. godine, njegova porodica je pred sudom vodila neumornu borbu da dokaže da je smrt nastupila kao posledica profesionalnih povreda.

Njegov sin Džon prisetio se oca sa velikim poštovanjem:

"Moj otac je bio izuzetno skroman čovek, iako je postigao neverovatne stvari. Slava ga nikada nije promenila. Da ste kročili u naš dom, ne biste ni pretpostavili da je bio fudbaler. Fudbal je uvek ostavljao ispred ulaznih vrata, a porodica mu je bila na prvom mestu."

Džon je izneo i sopstvenu računicu, posmatrajući oca tokom aktivnih igračkih dana. Procenjuje se da je Stajls tokom 17 godina duge karijere loptu udarao glavom u proseku 40 puta dnevno, pet dana u nedelji - što na kraju daje cifru od najmanje 136.000 udaraca. Situaciju je dodatno pogoršavalo to što su se u njegovo vreme koristile znatno teže kožne lopte nego danas. Prve probleme sa pamćenjem Nobi je počeo da oseća još tokom igračkih dana, dok se u starosti suočio sa velikim strahom i dezorijentacijom.

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