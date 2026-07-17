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Fudbalska reprezentacija Zelenortskih ostrva ubedljivo je najlepša priča ovogodišnjeg Mundijala u Meksiku, Kanadi i SAD.

Fudbaleri simpatične državice u zapadnom delu Atlantskog okeana takmičenje na Svetskom prvenstvu završili su u šesnaestini finala.

Pojavili se prvi put na SP i osvojili planetu - fudbaleri Zelenortskih ostrva Foto: Ronaldo Schemidt / AFP / Profimedia

Pokazali zube finalistima

Ono što je posebno zanimljivo, Zelenortska ostrva posle 90 minuta igre nisu izgubili utakmicu od Španije i Argentine, dve reprezentacije koje će u nedelju od 21.00 čas u Njujorku odlučiti ko će biti šampion sveta.

U grupi, Zelenortska ostrva su protiv Španije ostala neporažena, jer je meč završen rezultatom 0:0. Protiv Argentine u 1/16 finala posle 90 minuta bilo je 1:1. Gaučosi su tek nakon produžetaka uspeli na jedvite jade da slome otpor žilavih momaka sa Kape Verde.

1/17 Vidi galeriju Argentina - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Deklasirali Srbiju

U obe utakmice, protiv Španije i Argentine briljirao je golman Zelenortskih ostrva Vozinja, veteran od 40 godina, koji je bio atrakcija, kako na utakmicama, tako i posle u miks zoni, u razgovoru sa novinarima. Uvek predusretljiv, miran, profesionalan...

Da ne zaboravimo, Zelenortska ostrva u pripremnoj utakmici za Mundijal, pobedili su Srbiju u Lisabonu 31. maja, rezultatom 3:0. Strelci su bili Kevin Pinja, Laros Durante i Gilson Benčimol. Svi standardni igrači Orlova izbegli su obavezu da se tada odazovu selektoru Veljku Paunoviću, sem Strahinje Pavlovića, Andrije Živkovića i Strahinje Erakovića.

Strahinja Pavlović na utakmici Srbije i Zelenortskih ostrva u Lisabonu 2026. Foto: Fss

Pola miliona stanovnika

Zelenortska ostrva su arhipelag koji se sastoji od 10 glavnih ostrva, od kojih je devet naseljeno, plus nekoliko manjih, nenaseljenih grebena i ostrvaca. Imena ostrav su - Santo Antao, Sao Visente, Santa Luzija (nenaseljeno), Sao Nikolau, Sal i Boa Vista (Barlavento, ostrva privetrine - severna grupa), te Majo, Santjago (najveće ostrvo gde se nalazi i glavni grad Praja), Fogo i Brava (Sotavento, ostrva zavetrine - južna grupa).

Prema procenama za 2026. godini, Zelenortska ostrva imaju oko 560.000 do 570.000 stanovnika. Dijaspora je veća od otadžbine, 700.000 sa Kape Verde živi uglavnom u SAD, Portugalu, Holandiji i Francuskoj.

Vozinja golman Zelenortskih ostrva bio je junak u mečevima protiv Španije i Argentine na SP 2026. Foto: Buda Mendes / Getty images / Profimedia

Igraju 11 liga

Na Zelenortskim ostrvima ima preko 100 registrovanih fudbalskih klubova, te između 5.000 i 7.000 registrovanih fudbalera. Zbog skupe i komplikovane logistike putovanja brodovima i avionima između ostrva, ne postoji klasična jedinstvena liga tokom cele godine.

Svako od devet naseljenih ostrva ima svoje regionalne lige, a ostrvo Santjago ima čak dve – severnu i južnu zonu. To znači da u zemlji postoji 11 regionalnih prvenstava u kojima se takmiči više od 100 klubova.

Luis Nani vuče poreklo sa Zelenortskih ostrva Foto: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Larson, Nani, Kompani...

Na kraju regionalnih sezona, šampioni svih ostrva, ukupno 11 timova i aktuelni državni prvak igraju kratak i izuzetno uzbudljiv plej-of turnir za titulu apsolutnog šampiona države. Najpoznatiji i najtrofejniji klubovi su Mindelense (sa ostrva Sao Visente) i Sporting Praja (sa ostrva Santjago).

Neke od najvećih zvezda svetskog fudbala imaju poreklo sa Zelenortskih ostrva, iako su izabrali da igraju za evropske reprezentacije. Među njima su legendarni švedski napadač Henrik Larson, bivši portugalski reprezentativac LuisNani, kao i nekadašnji kapiten Mančester sitija, danas trener Bajerna Vensan Kompani, čija je majka poreklom sa ovih ostrva.

04:18 FUDBALSKI SPEKTAKL ILI POLITIČKI PROJEKAT? Avramović i Stanković bez zadrške o onome što se dešava iza kulisa Izvor: Kurir televizija

Ostrva su podeljena u dve grupe u zavisnosti od vetrova: