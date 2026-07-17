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Nezadovoljstvo i burne reakcije dela francuskog tima izazvao je pokušaj Usmana Dembelea da motiviše saigrače na poluvremenu meča protiv Španije u polufinalu Mundijala, prenosi ugledni francuski L'Ekip koji otkriva i detalje iz svlačionice.

Dok je Francuska na pauzu odlazila sa golom zaostatka, Dembele je odlučio da održi govor u svlačionici, oštro kritikujući način na koji ekipa organizuje presing. Osvajač Zlatne lopte za 2025. godinu smatrao je da defanzivna igra bez lopte nije dovoljno usklađena i da je loše postavljena. Zbog toga je od saigrača zahtevao znatno veću agresivnost u nastavku meča kako bi probali da dođu do preokreta.

1/15 Vidi galeriju Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

Pobuna u svlačionici: "Gde si bio ranije?"

Ipak, njegove kritike nisu naišle na odobravanje svih u nacionalnom timu. Kako pišu tamošnji mediji, pojedini reprezentativci zamerili su Dembeleu što povisuje ton i kritikuje tim uglavnom onda kada se i sam muči na terenu, dok u situacijama kada ekipi ide dobro ne pokazuje liderske osobine na isti način.

Umesto da ulije dodatnu motivaciju ekipi, njegov nastup je samo probudio bes kod dela igrača.

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Na kraju, ovaj pokušaj buđenja ekipe doživeo je potpuni krah. Španija je rano povela u 22. minutu preko Mikela Ojarzabala, koji je bio precizan sa bele tačke, dok je konačan rezultat i plasman u finale potvrdio Pedro Poro pogotkom u 58. minutu.

Nakon ovog poraza, Francusku u subotu od 23.00 časa u Majamiju očekuje borba za treće mesto protiv Engleske. Sa druge strane, Španija će se u velikom finalu boriti za trofej protiv Argentine.

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