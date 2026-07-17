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Srpski fudbaler Nemanja Radonjić ponovo je privukao pažnju svetske fudbalske javnosti, ovoga puta zbog komentara o Lionelu Mesiju koji je postao viralan na društvenim mrežama.

Radonjić, koji nikada nije krio da je veliki poštovalac Kristijana Ronalda, uključio se u raspravu o tome ko zaslužuje Zlatnu loptu za 2026. godinu.

Lionel Mesi, osvajač čak osam Zlatnih lopti, važi za jednog od glavnih kandidata da stigne i do devetog priznanja, naročito ukoliko Argentina osvoji Svetsko prvenstvo pobedom nad Španijom u finalu.

Na popularnoj Instagram stranici "433", koja je objavila listu favorita za prestižnu nagradu, među prvima se oglasio upravo Radonjić. Njegov komentar za kratko vreme postao je jedan od najzapaženijih i sakupio više od 33.000 lajkova za samo 13 sati.

"Već je ukrao četiri, peta bi bila baš previše."

Lionel Mesi sa zlatnom loptom Foto: Printscreen

Ova poruka izazvala je pravu buru među navijačima, koji su u komentarima poveli žestoku raspravu o tome - naravno, podeljeni su stavovi onih koji podržavaju ovu prozivku Radonjića i oni koji su žestoko protiv nje.

1/11 Vidi galeriju Nemanja Radonjić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Osim Mesija, među glavnim kandidatima za Zlatnu loptu pominju se i Lamin Jamal, koji će upravo protiv Argentinca igrati u finalu Mundijala, kao i Hari Kejn, koji sa Engleskom igra meč za treće mesto protiv Francuske.