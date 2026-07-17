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Međutim na ovom Mundijalu ne može bez neočekivanih problema. Naime organizatori i lokalne vlasti suočavaju se sa pogoršanim kvalitetom vazduha na području Njujorka.

Dim koji je stigao iz šumskih požara u Kanadi ponovo je prekrio šire gradsko područje, zbog čega su zdravstvene službe izdale upozorenje stanovnicima.

Preporučeno je ograničiti boravak na otvorenom i smanjiti fizičke aktivnosti dok se stanje ne popravi, te nošenje maski dok se boravi napolju.

1/15 Vidi galeriju Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

Finale Mundijala trebalo bi da bude odigrano u nedelju od 21 čas na stadionu Njujork Nju Džersi u Ist Raderfordu, pred više od 80 hiljada navijača.

Uprkos nepovoljnim uslovima, Španci su u četvrtak normalno odradili trening na otvorenom i za sada se nisu oglasili povodom problema sa kvalitetom vazduha.

Argentina, koja je u polufinalu savladala Englesku, prvi trening pred finale na toj lokaciji održaće u petak.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Utakmica je na programu u nedelju od 21 čas.