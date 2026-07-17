Dejan Stanković je juče prognozirao istakavši da veruje da će Španija osvojiti titulu svetskog prvaka i navija za njih, dok s druge strane Saša Ilić ima drugačije navijačke preferencije, ali prednost ipak da je Španiji.

"Emotivno ću navijati za Argentinu, pre svega zbog Mesija, koji je najbolji fudbaler u poslednjih 40 godina. Španija je blagi favorit jer je ekipa koja ozbiljna, ima kvalitetnije igrače, tehnički su potkovaniji od Argentine. Sa druge strane, Argentina ima srce, energiju i požrtvovanost. to što sam video protiv Engleske, dugo nisam video da neka reprezentacija tako daje sve, pre svega za svoju zemlju, kao i za Mesija. ja ću navijati za Mesija, ali tehnički je Španija je favorit", stava je Ilić.