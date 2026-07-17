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Interesovanje za ovaj spektakl podiglo je cene ulaznica do neverovatnih visina, pa će samo najimućniji navijači moći da prisustvuju spektaklu na stadionu "MetLajf" u Nju Džerziju.

1/15 Vidi galeriju Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

Potražnja za kartama ogromna je još od završetka polufinala, a cene na tržištu svakodnevno rastu.

Prema podacima sa platformi za prodaju i preprodaju ulaznica, trenutno najjeftinija dostupna karta košta oko 7.400 evra, i to za mesto u gornjim redovima stadiona.

Za one koji žele najbolji pogled na teren, cena ide i do 61.000 evra, koliko koštaju sedišta uz teren u najatraktivnijim sektorima.

Pre samo nekoliko dana najjeftinije ulaznice mogle su da se pronađu za oko 2.000 evra, ali je zbog ogromnog interesovanja cena u međuvremenu višestruko porasla.

Ulaznice je i dalje moguće kupiti preko zvaničnog FIFA sistema, uz prethodnu registraciju na sajtu organizatora, dok FIFA nudi i zvaničnu platformu za bezbednu preprodaju i razmenu karata.

Pored standardnih mesta, u ponudi su i luksuzni VIP paketi.

Najprestižnije "Pitchside Lounge" i "Trophy Lounge" zone već su rasprodate, dok je još dostupna "Champions Club" ponuda, koja uključuje mesta tik uz teren, po ceni od oko 20.000 dolara.

Kao i pred svaki veliki sportski događaj, brojni preprodavci pokušavaju da zarade na ogromnoj potražnji.

Na platformi eBay pojavili su se oglasi u kojima se četiri ulaznice za finale prodaju za čak 40.000 dolara.

Sve ukazuje na to da će duel Argentine i Španije biti jedan od najskupljih sportskih događaja godine kada je reč o cenama ulaznica, a navijači koji žele uživo da gledaju borbu za titulu moraće da izdvoje pravo malo bogatstvo.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia