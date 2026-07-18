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FIFA nastavlja da skrnavi i uništava fudbal. Uključite štopericu kada sudija označi kraj prvog poluvremena finalnog meča... Čisto da vidi šta je smislio "genijalac" Infantino.

Pauza između dva poluvremena biće produžena! E, sada da li su u FIFA lažovi saznaćemo za nešto više od jednog dana. Naime, oni tvrde da će pauzu produžiti "samo" za dva minuta. Dakle, umesto 15 minuta - pauza će da bude 17 minuta.

Oni kažu da će u 11 minuta stati nastupi Madone, Šakire, Džastina Bibera i BTS - ko može da im poveruje u to? Preostalih šest minuta je potrebno da moniteranje i demontiranje bine.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sramno je da se i za dva minuta produži pauza, posebno jer su već "ukrali" šest minuta besmislenim pauzama za reklame.

Gotovo je sigurno da će sada poluvreme da traje mnogo više od ovih 17 minuta koliko su u FIFA smislili.

Malo su im milijarde koje su zaradili zbog SP, pa žele još...