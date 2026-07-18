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Jedna fotografija nastala pre gotovo dve decenije ponovo je postala jedna od glavnih tema svetskih medija uoči finala Svetskog prvenstva između Argentine i Španije.

Na njoj se vidi mladi Lionel Mesi, tada 20-godišnji fudbaler Barselone, kako tokom humanitarne akcije kupa sedmomesečnu bebu – Lamina Jamala.

U tom trenutku niko nije mogao ni da sanja da će upravo ta beba jednog dana postati jedna od najvećih fudbalskih zvezda sveta i Mesijev rival u borbi za titulu prvaka sveta.

Fotografija je nastala 2007. godine za humanitarni kalendar, a danas, 19 godina kasnije, dobila je potpuno novu dimenziju.

Lionel Mesi, Lamin Jamal
Foto: Joan Monfort / Newscom / Profimedia

Mesi je na konferenciji za medije priznao da mu je cela priča neverovatna.

- Lamin je ogroman igrač. Pratio sam ga veoma pažljivo jer igra za klub koji toliko volim i uvek mu želim sve najbolje. Sa svojih 19 godina već je svetska zvezda, a tek je na početku karijere. Ta priča oko fotografije je čista ludost, ali to je život – rekao je Mesi.

Antonela Rokuzo, Lionel Mesi Foto: Instagram/antonelaroccuzzo, Pritnscreen/Instagram, Printscreen

Argentinac nije krio ni divljenje prema mladom Špancu, ali je poručio da će učiniti sve kako bi ga zaustavio u finalu.

- Fotografisao sam se sa njim kada je bio beba, a sada igramo jedan protiv drugog u finalu Svetskog prvenstva. To je zaista neverovatno. Želim mu sve najbolje, jer će njegovi uspesi biti dobri i za Barselonu, ali ćemo pokušati da ga sprečimo da pokaže svoju najbolju verziju. Biće veoma teško, jer Španija ima vrhunske igrače, ali i mi imamo svoja oružja – poručio je Mesi.

Lamin Jamal na Mundijalu  Foto: Eibner-Pressefoto/Scott Coleman / imago sportfotodienst / Profimedia

Fotografija na kojoj Mesi kupa malog Jamala već godinama važi za jednu od najpoznatijih u svetu fudbala, a pred najveću utakmicu na planeti ponovo je postala simbol neverovatnih životnih priča koje samo sport može da napiše.

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