Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pohvalio je predsednika FIFA Đanija Infantina zbog odluke da se američkom fudbaleru Folarinu Balogunu suspenduje kazna zbog crvenog kartona i omogući nastup na Svetskom prvenstvu, ocenivši da je to bila "još jedna velika odluka".

Govoreći u Tramp kuli na Menhetnu, gde je u petak organizovan prijem za Infantina i međunarodne fudbalske zvezde, predsednik SAD je rekao da je telefonom razgovarao sa predsednikom FIFA nakon isključenja napadača reprezentacije SAD i zatražio da se slučaj razmotri, prenosi Njujork tajms.

1/8 Vidi galeriju Prvi čovek FIFA Đani Infantino i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia, Sam Corum / PA Images / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

"Bio sam primoran da pozovem Đanija i samo dam preporuku. Rekao sam: 'Đani, želeo bih da dam preporuku. Pusti tog momka u igru'", rekao je američki predsednik.

On je zatim dodao: "Ne, nisam to rekao. Rekao sam: 'Želeo bih da se žalim'. I zapravo, nisam imao pojma šta će se desiti, ali je mnogo bolje kako se završilo jer nema kontroverze. Oni (Belgija) su pobedili u utakmici, a naš tim je imao sve svoje igrače. Vi (Đani) ste doneli još jednu sjajnu odluku ako razmislite o tome. Znam da nikada nećete dobiti priznanje".