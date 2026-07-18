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Predsednik FIFA Đani Infantino ukazao je na veliku posećenost stadionima i visoku televizijsku gledanost kao potvrdu uspeha turnira, preneo je AP.

"Ne trebaju vam ljudi da vam daju komplimente, gospodine predsedniče, ali ovo Svetsko prvenstvo ne bi bilo tako neverovatan uspeh bez vas. Ovo je najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovečanstvo ikada svedočilo. Za ovo vam hvala. Jedna zemlja će biti svetski šampion, ali svet je već pobedio, Amerika je pobedila, FIFA je pobedila", poručio je Infantino.

On je ranije tokom dana govorio i u Ujedinjenim nacijama na skupu posvećenom ulozi sporta u unapređenju mentalnog zdravlja mladih, gde je istakao da je Svetsko prvenstvo pokazalo kako sport može da povezuje ljude uprkos političkim, kulturnim i drugim razlikama.

1/8 Vidi galeriju Prvi čovek FIFA Đani Infantino i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia, Sam Corum / PA Images / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

On je poručio da će FIFA nastaviti da podržava inicijative usmerene na unapređenje mentalnog zdravlja mladih i ocenio da je fudbal postao univerzalni jezik koji okuplja ljude širom sveta.

Ovogodišnje Svetsko prvenstvo najveće je u istoriji takmičenja, sa 48 reprezentacija učesnica i utakmicama koje se igraju u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

FIFA je saopštila da je do sada odigrano 102 od ukupno 104 utakmice pred gotovo punim stadionima, a da se ukupna poseta procenjuje na oko 6,7 miliona gledalaca.