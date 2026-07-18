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Jedan od najcenjenijih evropskih sudija dobio je najveće moguće poverenje FIFA, pošto će predvoditi sudijsku četvorku u meču za titulu prvaka sveta. Vinčić je prethodnih godina sudio najveće utakmice u evropskom fudbalu, uključujući i finale Lige šampiona, a sada će imati čast da deli pravdu i u finalu Mundijala.

1/7 Vidi galeriju Slavko Vinčić Foto: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Uz Vinčića će na terenu kraj aut linije stajati Tomaž Klančnik i Andraž Kovačič. Uloga četvrtog sudije poverena je Jordancu Adhamu Mahadmehu, dok će glavnu reč u VAR sobi voditi nemački arbitar Bastijan Dankert.

- Prvo sam bio u šoku, a onda me preplavila sreća. Tresao sam se. Finale Svetskog prvenstva je san svakog sudije koji jednog dana uzme pištaljku u ruke. Ponosan sam na sebe, ali još više na svoj tim, jer bez njih ovo ne bi bilo moguće – rekao je Vinčić i potom dodao

- Teško je sve opisati rečima, ali izuzetno sam ponosan što predstavljam Sloveniju na najvećem sportskom događaju na svetu. Moj tim je takođe veoma ponosan i daćemo sve od sebe – poručio je Vinčić.

Afera sa Tijanom Ajfon

Ipak, njegovo ime se ne vezuje samo za teren. Vinčić je 2020. godine dospeo u centar pažnje kada je uhapšen tokom velike policijske akcije u Bosni i Hercegovini, u kojoj je privedeno više osoba zbog sumnje na organizovanu prostituciju i druga krivična dela. Među privedenima je bila i srpska starleta Tijana Ajfon.

1/5 Vidi galeriju Čuveni fudbalski sudija iz Slovenije - Slavko Vinčić Foto: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia, Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Slovenac je tada tvrdio da se na privatnom okupljanju našao slučajno, da nije imao nikakve veze sa ilegalnim aktivnostima i da je bio na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Nakon saslušanja ubrzo je pušten na slobodu, a protiv njega nije vođen postupak niti je optužen za bilo kakvo krivično delo.

Uprkos aferi koja je svojevremeno odjeknula u regionu, Vinčić je nastavio da gradi uspešnu međunarodnu karijeru, stekao veliko poverenje UEFA i FIFA, a sada će imati priliku da sudi najvažniju utakmicu svetskog fudbala.