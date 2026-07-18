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Nekadašnji reprezentativac i član čuvene "zlatne generacije" Španije, Đoan Kapdevilja, doživeo je ogroman peh pošto mu je onemogućeno da se ukrca na let za Sjedinjene Američke Države, gde je krenuo kako bi uživo bodrio svoje sunarodnike u velikom finalu protiv Argentine.

Kapdevilja je 2010. godine bio nezamenjivi šraf "furije" na njihovom šampionskom pohodu i starter u istorijskom finalu protiv Holandije, a danas je jedan od najvatrenijih navijača nacionalnog tima.

1/15 Vidi galeriju Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

Kao bivši as i zaslužni član reprezentacije dobio je ekskluzivnu priliku da sa tribina isprati meč za svetski tron, ali mu je put preko Atlantika neočekivano blokiran.

Bivši levi bek se oglasio na društvenim mrežama i objavio da mu je odbijena "ESTA aplikacija" – elektronska dozvola koja je neophodna za ulazak na teritoriju SAD. Zbog ove administrativne rampe u poslednji čas, Kapdevilja je, prema sopstvenim rečima, ostao potpuno očajan.

"Potrebna mi je pomoć, Donalde Trampe", obratio se i lično najmoćnijem čoveku SAD za pomoć Kapdevilja.

"Upravo su mi rekli da ne mogu da putujem na finale sa svojom decom jer mi je zahtev za ESTA odbijen. Može li mi neko pomoći? Nemate pojma koliko sam se radovao što ću biti tamo sa svim svojim saigračima iz 2010. da navijam za naš tim", nije krio razočaranje Kapdevilja.