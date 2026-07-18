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Influenserka Suzi Kortez, poznata kao jedna od najodanijih i najkontroverznijih obožavateljki Lionela Mesija, blizu je da ispuni obećanje koje je nedavno dala. Fudbalska reprezentacija Argentine igraće protiv Španije u finalu Svetskog prvenstva i ukoliko osvoje Zlatnu boginju nadmašiće sve što je do sada radila u znak podrške slavnom fudbaleru.

1/8 Vidi galeriju Suzi Kortez toliko je opsednuta Mesijem da je morao da je blokira na mrežama Foto: Profimedia

"Već imam sedam tetovaža posvećenih najvećem fudbaleru svih vremena, Lionelu Mesiju, a jedna od njih nalazi se na intimnom delu tela. Međutim, ako Argentina osvoji još jedno Svetsko prvenstvo, ispuniću još jedno obećanje - uradiću novu intimnu tetovažu u čast Mesiju. I budite sigurni... ova će šokirati ceo svet. Svi koji me prate znaju da uvek ispunim ono što obećam. Napred, Argentina!”, poručila je Suzi.

Bivša pobednica takmičenja „Mis Bum Bum“ u Brazilu ranije je bila povezivana i sa kontroverzama oko Đerara Pikea. Prema njenim tvrdnjama, bila je među ženama kojima je nekadašnji reprezentativac Španije navodno slao eksplicitne fotografije dok je još bio u vezi sa pevačicom Šakirom.