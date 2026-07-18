VRELA INFLUENSERKA OBEĆALA DA ĆE ISTETOVIRATI MESIJA NA INTIMNOM DELU TELA AKO ARGENTINA OSVOJI MUNDIJAL! Ponovo je pomerila sve granice, njeno obećanje je ludo
Influenserka Suzi Kortez, poznata kao jedna od najodanijih i najkontroverznijih obožavateljki Lionela Mesija, blizu je da ispuni obećanje koje je nedavno dala. Fudbalska reprezentacija Argentine igraće protiv Španije u finalu Svetskog prvenstva i ukoliko osvoje Zlatnu boginju nadmašiće sve što je do sada radila u znak podrške slavnom fudbaleru.
"Već imam sedam tetovaža posvećenih najvećem fudbaleru svih vremena, Lionelu Mesiju, a jedna od njih nalazi se na intimnom delu tela. Međutim, ako Argentina osvoji još jedno Svetsko prvenstvo, ispuniću još jedno obećanje - uradiću novu intimnu tetovažu u čast Mesiju. I budite sigurni... ova će šokirati ceo svet. Svi koji me prate znaju da uvek ispunim ono što obećam. Napred, Argentina!”, poručila je Suzi.
Bivša pobednica takmičenja „Mis Bum Bum“ u Brazilu ranije je bila povezivana i sa kontroverzama oko Đerara Pikea. Prema njenim tvrdnjama, bila je među ženama kojima je nekadašnji reprezentativac Španije navodno slao eksplicitne fotografije dok je još bio u vezi sa pevačicom Šakirom.