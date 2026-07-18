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Dok javnost sa nestrpljenjem iščekuje finale Svetskog prvenstva u fudbalu, Njujork je bio domaćin "Fanatics Fest-a", velikog događaja na kojem se u ulozi jednog od govornika našao i Novak Đoković

Manifestaciju je obeležila i jedna epska fotografija koja je odmah preplavila društvene mreže. Pored srpskog tenisera, na njoj su se našle same sportske i svetske zvezde: Lionel Mesi, Rio Ferdinand, Emilijano Martinez, NFL ikona Tom Brejdi, NBA as Kevin Durent, kao i reper Travis Skot i glumac Kevin Hart.

Ova objava privukla je pažnju i srpskog fudbalera Nemanje Radonjića. Srpski fudbaler je u komentarima tagovao Kristijana Ronalda uz emotikon jarca (GOAT – najbolji svih vremena), jasno aludirajući na to ko je za njega kralj fudbala, s obzirom na to da mu je na slici očigledno zasmetao Mesi.

Ovaj potez brzonogog krilnog igrača podigao je veliku prašinu na internetu, izazvavši lavinu uglavnom negativnih reakcija i uvredljivih komentara na njegov račun od strane Mesijevih fanova.

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Foto: Screenshot

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