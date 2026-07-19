Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Finale Svetskog prvenstva u fudbalu između Španije i Argentine postalo je najskuplje u istoriji Mundijala, a prosečna cena ulaznice na tržištu preprodaje dostigla je oko 9.900 evra.

Zvanične ulaznice za utakmicu koja će biti odigrana u nedelju na stadionu MetLajf u Nju Džerziju više nisu dostupne na sajtu

Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), ali se karte i dalje mogu pronaći preko platformi za preprodaju, prenosi RTVE.

Na jednom od najposećenijih američkih sajtova za preprodaju ulaznica StubHub, najjeftinija karta u petak je koštala oko 7.125 evra, dok je cena najskupljih mesta uz teren dostizala 83.639 evra.

Prema podacima platforme TickPick koje je objavio magazin Forbs, prosečna cena ulaznice za finale Mundijala 2026. iznosi oko 9.900 evra, što je više nego za najveće sportske događaje u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prosečna cena ulaznice za finale Superboula iznosila je oko 8.225 evra, dok su karte za finale NBA lige bile u proseku oko 5.513 evra.