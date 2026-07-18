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Iskustvo i autoritet doneli su mu poverenje da deli pravdu u velikom finalu Svetskog prvenstva između Španije i Argentine, a pored istorijskog priznanja, kući će poneti i rekordnu novčanu premiju.

Sam momenat kada mu je čuveni Pjerluiđi Kolina, predsednik sudijske komisije FIFA, predao dres namenjen glavnom sudiji finalnog meča, bio je nabijen jakim emocijama. Vinčić je pred svima zaplakao, potpuno svestan da je u rukama imao najveću moguću nagradu u svetu fudbalskog suđenja.

1/5 Vidi galeriju Čuveni fudbalski sudija iz Slovenije - Slavko Vinčić Foto: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia, Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Na terenu stadiona „MetLajf“ u Njujorku, uz njega će kao verni asistenti stajati sunarodnici Tomaž Klančnik i Andraž Kovačič, čime je slovenačka trojka kompletirala učešće na najvažnijem meču planetarne smotre.

Pored ogromnog prestiža, ovo finale donosi i sjajnu zaradu. Samo za deljenje pravde na završnom meču Mundijala, Vinčiću sleduje honorar od blizu 60.000 američkih dolara. Kada se ta cifra sabere sa svim prethodnim utakmicama koje je vodio tokom turnira, slovenački sudija će ovo Svetsko prvenstvo naplatiti sa ukupno oko 140.000 dolara.