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Još uvek se ne zna da li je Kristijano Ronaldo završio sa reprezentacijom Portugala ili će probati da zaigra i na Evropskom prvenstvu 2028. godine.

Novi selektor Žorž Žezus je njegov veliki prijatelj i treba sačekati da njih dvojica zajednički objave odluku.

Do tada traju spekulacije i analize, bivši fudbalski asovi smatraju da je vreme da za kraj, a jedan od njih je i legendarni Brazilac Ronaldo Nazario.

"Telo vam samo kaže kada više ne može. Borba protiv sopstvenog tela je veoma teška. Možda Kristijano i dalje ima kvalitet da igra u Saudijskoj Arabiji, ali kada je u pitanju Svetsko prvenstvo, tu se videlo se da je to drugi nivo", rekao je Ronaldo.

1/10 Vidi galeriju Poslednji meč legendarnog Portugalca na Mundijalu. Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poručuje da je veoma bitno da se shvati kada je kraj.

"Koliko god voleli fudbal i želeli da igramo zauvek, na kraju telo donese konačnu odluku. Danas više ne igram, iako moja glava i dalje želi, ali telo to više ne može da isprati", istakao je čuveni Brazilac.

Portugal je eliminisan u osmini finala Mundijala od Španije (0:1), a Ronaldo je na turniru postigao tri gola.