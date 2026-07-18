KAKVE REČI RONALDA O RONALDU! PORTUGALCI SE OVO NEĆE DOPASTI: "Kada je u pitanju Svetsko prvenstvo, tu se videlo se da je to drugi nivo"
Još uvek se ne zna da li je Kristijano Ronaldo završio sa reprezentacijom Portugala ili će probati da zaigra i na Evropskom prvenstvu 2028. godine.
Novi selektor Žorž Žezus je njegov veliki prijatelj i treba sačekati da njih dvojica zajednički objave odluku.
Do tada traju spekulacije i analize, bivši fudbalski asovi smatraju da je vreme da za kraj, a jedan od njih je i legendarni Brazilac Ronaldo Nazario.
"Telo vam samo kaže kada više ne može. Borba protiv sopstvenog tela je veoma teška. Možda Kristijano i dalje ima kvalitet da igra u Saudijskoj Arabiji, ali kada je u pitanju Svetsko prvenstvo, tu se videlo se da je to drugi nivo", rekao je Ronaldo.
Poručuje da je veoma bitno da se shvati kada je kraj.
"Koliko god voleli fudbal i želeli da igramo zauvek, na kraju telo donese konačnu odluku. Danas više ne igram, iako moja glava i dalje želi, ali telo to više ne može da isprati", istakao je čuveni Brazilac.
Portugal je eliminisan u osmini finala Mundijala od Španije (0:1), a Ronaldo je na turniru postigao tri gola.