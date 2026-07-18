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Kako prenosi hrvatski "Germanijak", Bilić i Modrić su ove sedmice održali sastanak na kojem je selektor jasno poručio iskusnom vezisti da ga vidi kao ključnu figuru i predvodnika ekipe na terenu. Tim gestom, Bilić je širom otvorio vrata reprezentacije za 41-godišnjeg virtuoza.

Iako je ranije nagovestio odlazak u penziju, fudbaler Milana je nakon ovog razgovora očigledno ostavio prostor za preokret. Sada je sve na njemu, a sportska javnost u Hrvatskoj, kao i širom sveta, sa nestrpljenjem čeka konačnu odluku slavnog fudbalera.

1/9 Vidi galeriju Kapiten reprezentacije Hrvatske - Luka Modrić, Mundijal 2026. Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Podsetimo, "Vatreni" su učešće na nedavnom Mundijalu završili u šesnaestini finala porazom od Portugala. Modrić je na tom meču upisao svoj 202. nastup u nacionalnom dresu, a u reprezentativnoj karijeri postigao je 29 golova, predvodeći ekipu do istorijskog srebra (2018) i bronze (2022) na Svetskim prvenstvima, kao i do drugog mesta u Ligi nacija (2023).